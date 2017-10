Basel Fahrzeug auf Trottoir abgedrängt

Am Freitag, 27. Oktober 2017, wurde um 18:30 Uhr an der Grosspeterstrasse, in der Rechtskurve vor der Verzweigung St. Jakobs-Strasse eine Fahrzeuglenkerin durch ein links neben ihr fahrendes Fahrzeug abge­drängt. Dadruch erschrak die Lenkerin und geriet beim Ausweichen mit den linken Rä­dern auf das rechte Trottoir.

Beim Anprall gegen den Randstein wurden die beiden linken Reifen be­schädigt und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Verursacher verhielt sich pflichtwidrig

und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich um ein dunkles Jeepähnliches Fahrzeug gehandelt ha­ben. Dessen Lenker und Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden ersucht, sich bei der Verkehrs­polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.chzu melden.

