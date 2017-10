Die arme Sau

Der Telebasel News Beitrag vom 28. Oktober 2017.

Nationale Diskussionen löste die angekündigte öffentliche Metzgete von Rolf Häring aus. Zwei Säue sollen vor Publikum nach altem Handwerk geschlachtet werden. Beschwerden wurden eingereicht und Drohbriefe verfasst. Jetzt sind die beiden Säue tot. Ausgeblutet vor einem zahlreichen Publikum in einem Hinterhof.

Um 8:00 Uhr Morgens erfolgte der erste Schuss. Die rund 130 Kilo schwere Sau krampft auf dem Boden zusammen und zuckt. Das sei normal, erklärt der anwesende Tierarzt. Der Bolzenschuss ist eigentlich erst die Betäubung. Er bricht den Schädel der Sau, so dass diese bewusstlos wird und nichts mehr mitbekommt. Das Zucken und Krampfen sei rein nervlich und zeigt, dass die Betäubung erfolgreich war und die Sau nichts mehr spürt. Während des Schusses und der Ausblutung darf nicht gefilmt oder fotografiert werden. Die Menschen sollen einfach sehen, wie das alte Metzgerhandwerk ausgeübt wird, so wie es Rolf Häring noch gelernt hat und das seiner Meinung nach leider bald aussterben würde.

Das Wohlergehen der Säue liegt dem Metzger am Herzen

Kurz nach dem Bolzenschuss setzt der Metzger das Messer an und schneidet dem Tier in den Hals. Drei bis vier Liter Blut spritzen und fliessen aus der Sau. Während die eine Sau noch am Boden zuckt, wartet die zweite in ihrem abgeschirmten Stall noch auf ihre Schlachtung. Wichtig sei, erklärt Metzger Rolf Häring, dass die zweite Sau die Tötung der ersten nicht mitbekommt, um nicht gestresst zu sein. Dass die Tiere vor ihrem Tod nicht gestresst sind und vorher gut behandelt werden liege ihm sehr am Herzen. Das Publikum wird daher auch ermahnt, keinen Aufstand zu machen und ruhig zu bleiben. Tatsächlich bleibt das Publikum auch ruhig und reagiert kaum schockiert.

Demonstration gegen den Verzehr von Tieren

Auf der Strasse, vor der Veranstaltung, hat sich allerdings eine Menschengruppe angesammelt, welche gegen die Schlachtung demonstriert. Die Demonstranten sind in Schwarz gekleidet und trauern um die getöteten Schweine. Gegen die öffentliche Schlachtung an sich sind sie eigentlich nicht. Es sei gut, sagt eine Demonstrantin, dass die Menschen sehen, was es bedeutet ein Tier zu ermorden. Wer nach diesem Anblick allerdings weiterhin Fleisch essen würde, den könne sie nicht verstehen. Sie ist extra aus Zürich angereist, um gegen die Tötung von Tieren zu protestieren.

Im Hof geht die Schlachtung trotz Demonstranten weiter. Während die erste tote Sau in einem Trog darauf wartet, aufgeschnitten zu werden, wird die Schlachtung der Zweiten durchgeführt.

Nachdem beide Schweine tot sind, geht’s ans Eingemachte. Zunächst schaben die Metzger unter heissem Wasser die haarige Haut ab.

ACHTUNG: Alle folgenden Videos sind nichts für schwache Nerven:

Die restlichen Haare werden einfach abgebrannt. Anschliessend wird das Schwein am Kopf aufgeschnitten und aufgehängt. Erst werden die Gedärme ausgeschnitten und dann die Inneren Organe:

Zum Schluss wird die Sau gespalten:

Den ganzen Vorgang gibt es in der Bildstrecke.

ACHTUNG: Die folgenden Bilder sind nichts für schwache Nerven:

Bevor die Schweine geschlachtet werden, tätschelt Rolf Häring sie noch. Es soll ihnen gut gehen und sie müssen mit Respekt behandelt werden, sagt er.

Die Säue ahnen noch nichts von ihrem Schicksal.

Nervös ist der Metzger vor der öffentlichen Metzgete nicht.

Das tote Schwein wird mit heissem Wasser begossen.

Viele Menschen sind gekommen, um der Schlachtung beizuwohnen.

Blut gehört zum Beruf des Metzgers dazu.

Die Haare der Sau werden abgeschabt.

Die restlichen Haare werden abgebrannt.

Es stinkt nach verbrannten Haaren.

Das Schwein hängt.

Auch Kinder schauen bei der Schlachtung zu.

Aufgehängt blutet das Schwein das restliche Blut aus.

Die Gedärme werden dem Schwein entnommen.

Ein Topf voller Gedärme.

Der anwesende Tierarzt kontrolliert das Herz.

Die Sau wird gespalten.

Vor der Schlachtung protestieren Tierschützer gegen den Verzehr von Tieren.

Es wird um die zwei getöteten Schwein getrauert.

Die öffentliche Schlachtung verurteilen sie nicht mehr oder weniger als alle anderen Schlachtungen auch. Sie betrachten sie als Hinrichtungen.

Sie sind generell gegen das Fleisch-Essen.

















































Alles am Schwein wurde früher verwertet. Die Gallenblase zum Beispiel konnte zum Putzen gebraucht werden und die Bauchspeicheldrüse zum Herstellen von Insulin. Heute wird alles chemisch hergestellt und viele Teile des Schweins werden einfach weggeworfen, erzählt der Metzger. Rolf Häring hofft nun, dass der Medienrummel um ihn und seine Metzgete aufhört, nachdem die Leute gesehen haben, dass das Ganze eigentlich eine unaufgeregte Sache sei.

Reaktionen der Zuschauer:

(Video: Telebasel)