Der FC Basel vor dem Derby gegen den FCZ

Der TV Beitrag vom 28.10.2017 (Video: Telebasel)

In der 13. Runde der Super League reist Meister Basel heute, 28. Oktober 2017, ins Stadion Letzigrund zum FC Zürich (Anpfiff 19 Uhr). Das letzte Aufeinandertreffen im September gewannen die Basler mit 1:0 und konnten so ihr Formtief hinter sich lassen.

Letzte Begegnung

Am 23. September 2017 spielten die beiden Teams das erste Mal seit dem Wiederaufstieg der Zürcher gegeneinander. Der FCZ musste nach Basel reisen – und hat dort eine 1:0 Niederlage kassiert. Das entscheidende Tor schoss der FCB-Stürmer Dimitri Oberlin.

Damals waren die Basler in einem veritablen Formtief. Mit dem Sieg gegen den FC Zürich schaffte der Meister aber die Wende und kehrte zum Siegen zurück. Auch in der Champions League spielte man seither gross auf. Mit den beiden Siegen zuhause gegen Benfica Lissabon (5:0) und auswärts gegen ZSKA Moskau (2:0), schafften sich die Basler eine gute Ausgangslage für die Qualifikation der Champions League-Achtelfinals, was zuvor niemand wirklich glaubte.

Gute Form

Der FC Basel ist momentan in guter Form. Man konnte die letzten Spiele alle gewinnen. Einzig gegen die Grasshoppers gab es ein langweiliges 0:0 Unentschieden. Doch der Meister ist auf Kurs. Und bei Spielen gegen den Erzrivalen FC Zürich sind die Basler noch zusätzlich motiviert. Wie fast bei allen Begegnungen dieser beiden Mannschaften, könnte es also ein Spiel voller Emotionen werden.

Selbstvertrauen tanken

Am Dienstag, 31. Oktober 2017, kommt der ZSKA Moskau im Rahmen der Champions League in den St. Jakobs-Park. Dank dem Sieg im Hinspiel in Moskau, darf der FCB mit geschwellter Brust gegen die Russen antreten.

Mit einem Sieg gegen den FC Zürich, könnte man sich aber trotzdem noch mehr Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl für dieses wichtige Champions League-Spiel holen.

Seien Sie live beim Spiel FC Zürich gegen den FC Basel dabei. Am Samstagabend, 28. Oktober 2017, tickern wir ab 19 Uhr für Sie live aus dem Letzigrund. Bei uns sind Sie immer auf dem neusten Stand.