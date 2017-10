Beim Messeplatz ausgeraubt

Der Turm des Hotels Hyperions auf dem Messeplatz. Vor dem Hotel wurde der Mann ausgeraubt. (KEYSTONE/Martin Ruetschi)

Am 28. Oktober 2017 wurde um ca. 06:45 Uhr ein 25-jähriger Mann am Messeplatz Opfer eines Raubes. Dabei wurde er leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft BS schreibt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 25-Jährige einen Mann in einer Bar in der Rebgasse kennen gelernt und später mit ihm noch ein Café in der Clarastrasse aufgesucht hatte.

In den frühen Morgenstunden begaben sich die Beiden in die Rosentalanlage. Dort kam es zu einem Streit, worauf der 25-Jährige zum Messeplatz ging.

Vor dem Hotel Hyperion griff ihn der Unbekannte plötzlich an, schlug ihn und raubte ihm seine Tasche, die Jacke sowie das Portemonnaie. Anschliessend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ein Passant alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Gesucht wird:

Unbekannter, 24-26 Jahre alt, ca. 175 cm gross, 65-70 kg schwer, dunklere Hautfarbe, schlanke Statur, tiefe Stimme, sprach Englisch, gepflegte Erscheinung, aufrechte Haltung, sicheres Auftreten, kurze schwarze Haare, braune Augen, rechteckiges Gesicht, buschige Augenbrauen, dicke Lippen, Bart, trug sportliche Kleider, dunkles bzw. türkisfarbenes T-Shirt, dunkle Jeans und schwarze Sneakers.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.