Demonstration für Katalonien auf dem Bundesplatz in Bern. (Bild: sda)

Schweiz «Freiheit für politische Gefangene»

Rund 200 Personen haben am Samstagnachmittag, 28. Oktober in Bern auf dem Bundesplatz für die Anerkennung Kataloniens durch andere Länder demonstriert. Sie forderten auch Freiheit für «politische Gefangene» in Spanien.

Organisiert wurde die Kundgebung laut einer Sprecherin vom Schweizer Ableger der Assemblea Nacional Catalana (ANC), deren Chef Jordi Sànchez derzeit in Spanien im Gefängnis sitzt. Die Kundgebung war bewilligt, wie die Sprecherin der sda sagte. Auf Transparenten waren Slogans zu sehen wie «Freiheit für politische Gefangene», «Schweiz bitte hilf Katalonien» oder «Solidarité avec la Catalogne». Mehrere Redner wandten sich auf katalanisch, deutsch und französisch an die Anwesenden. Auch Jo Lang, ehemaliger Nationalrat der Grünen, ergriff das Wort. Polizisten wiesen einzelne Gegner einer Unabhängigkeit Kataloniens weg, die die Kundgebung stören und ebenfalls demonstrieren wollten. (sda)

