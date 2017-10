Und dann war es doch Adrian Mannarino

Adrian Mannarino ist Franzose, Linkshänder und Viertelfinalgegner von Roger Federer. (Bild; Keystone)

Adrian Mannarino setzt sich im Achtelfinale gegen Denis Shapovalov durch und trifft nun heute (27. Oktober 2017) im Viertelfinale auf Roger Federer. Der Name des Franzosen wurde zuvor kaum genannt. Deshalb die Frage: Wer ist denn dieser Adrian Mannarino?

Alle Welt sprach nur von Denis Shapovalov: dem 18-jährigen Kanadier, dem «Shooting-Star», dem Versprechen für die Zukunft. Er ist der jüngste Spieler überhaupt auf der ATP-Tour und durfte am Super Monday anstelle des verletzten Nadals zur Prime Time spielen. Gestern spielte er um 21 Uhr, nach seinem grossen Idol Roger Federer – Und er verlor.

Eigentlich keine Überraschung

Denis Shapovalov verlor in drei Sätzen mit 6:4, 1:6 und 2:6 gegen Adrian Mannarino. Grundsätzlich nicht unbedingt überraschend. Dass die Weltnummer 49 gegen die über 10 Jahre ältere Weltnummer 28 verliert, ist schliesslich keine Schande.

Am Rogers Cup hatte der junge Shapovalov noch gegen den Franzosen gewonnen, gestern war er trotz dem Gewinn des ersten Satzes am Ende chancenlos. Die Routine siegte über den jugendlichen Eifer.

Es ist am Ende aber deshalb überraschend, weil im Vorfeld fast einheitlich nur über den jungen Shapovalvo gesprochen wurde. Er, der schon seit er denken kann ein riesiger Fan Roger Federers ist und noch heute Poster vom Maestro in seinem Zimmer hängen hat. Es hätte das Generationenduell werden sollen: der 18 Jahre junge Kanadier gegen den 36-jährigen Schweizer. Der Fan hätte zum ersten Mal auf sein Idol treffen sollen. Da hatte aber jemand was dagegen.

Encore une fois: ein Franzose

Und das ist Adrian Mannarino. Der 29-jährige Franzose liess sich durch den Verlust des ersten Satzes nicht beirren und zeigte gestern Abend vor spärlich besetzter Halle, dass er den jungen Wilden aus Kanada im Griff hatte.

Heute folgt also für Roger Federer das nächste Duell gegen einen Franzosen. Wie schon gegen Benoit Paire, welchen der Schweizer ohne Mühe gestern in zwei Sätzen schlug, hat er gegen Adrian Mannarino eine positive 4:0-Bilanz.

Das letzte Duell zwischen Federer und Mannarino liegt aber schon eine Weile zurück und fand am selben Ort statt wie heute: auf dem Center Court der Swiss Indoors gewann Roger Federer 2013 seine Erstrundenpartie gegen den Franzosen in zwei Sätzen.

Zuvor sind sich die beiden zweimal an einem Grand Slam-Turnier gegenüber gestanden: jeweils in der ersten Runde am US Open (2013) und in Wimbledon (2011). Wie bei den anderen Partien gegen Mannarino gab der Maestro auch 2011 beim ATP 1000-Turnier in Paris keinen Satz ab.

Spiel zur Prime Time

Die Achtelfinalpartie zwischen Roger Federer und Adrian Mannarino findet heute ab 19 Uhr auf dem Center Court der Swiss Indoors statt. Falls Sie nicht live vor Ort dabei sein können, bringen wir Ihnen die Swiss Indoors auf ihren Computer oder ihr Handy. Das Spiel zwischen dem Maestro und dem französischen Linkshänder gibts im Live-Ticker auf telebasel.ch und in der Telebasel-App.

Ebenfalls getickert werden die drei restlichen Viertelfinalpartien. Der Anfang macht morgen Juan Martin Del Potro. Um 15 Uhr trifft er auf den Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 21). Danach spielt Titelverteidiger Marin Cilic gegen den Qualifikanten Marton Fucsovics, der im Achtelfinale von der Aufgabe seines Gegners profitierte. Last but not least spielt nach dem Federer-Viertelfinale um ca. 21 Uhr David Goffin (ATP 10) gegen den Amerikaner Jack Sock (23).

Das Programm der Swiss Indoors vom Freitag:

