«Wir erklären Katalonien zum unabhängigen Staat in Form einer Republik.» (Keystone/AP Photo/Santi Palacios)

International Unabhängigkeitserklärung im katalanischen Parlament vorgelegt

Im katalanischen Parlament haben die Unabhängigkeitsbefürworter am Freitag, 27. Oktober 2017, eine Resolution zur Abspaltung ihrer Region von Spanien vorgelegt. «Wir erklären Katalonien zum unabhängigen Staat in Form einer Republik», heisst es in dem Text.

Über diesen könnte das katalanische Parlament in Barcelona noch am Freitag abstimmen. Die Unabhängigkeitsanhänger haben die Mehrheit im katalanischen Regionalparlament. In Madrid tagte derweil der Senat, um über die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung zu befinden. Dies hatte die spanische Zentralregierung auf der Grundlage von Artikel 155 der spanischen Verfassung beantragt, um die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien in die Schranken zu weisen. Eine Zustimmung des Senats zu dem Entzug von Autonomierechten für Katalonien galt als sicher. Die konservative Partei der Regierungsmehrheit hat dort die Mehrheit. (sda)

