Spitalfusion: Wie geht es nach der Vernehmlassung weiter?

Die beiden Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (BS) und Thomas Weber aus (BL) haben mit ihren Teams eine erste bikantonale Auswertung der Antworten auf die Vernehmlassung zur ‹Gemeinsamen Gesundheitsregion beider Basel› vorgenommen.

Entschieden haben sie, beide Vorlagen ‹Gemeinsame Gesundheitsversorgung› und ‹Gemeinsame Spitalgruppe› weiterhin parallel zu bearbeiten. Auch am Ziel, am 1. Januar 2020 mit der Spitalgruppe und der gleichlautenden Sitallisten zu starten, halten sie fest. Nun werden an den nötigen Dokumenten Anpassungen vorgenommen, gestützt auf Antworten auf die Vernehmlassung, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag, 27. Oktober 2017. Der Terminplan sieht vor, dass die Staatsverträge im Februar 2018 für beide Regierungen unterschriftsreif sind.

Zeit für Rückmeldungen

Die Vernehmlassung dauerte vom 3. Juli bis am 3. Oktober 2017. Dabei standen die Staatsverträge ‹Gemeinsame Gesundheitsversorgung› und ‹Gemeinsame Spitalgruppe› zwischen dem Universitätsspital Basel und dem Kantonsspital Baselland im Zentrum. Während dieser Zeit konnten Parteien, Organisationen, Verbände, Gemeinden und Nachbarkantone ihre Rückmeldungen und Anmerkungen anbringen.

Gesundheitsdirektoren wollen Vorlagen nicht trennen

Es wurde vermehrt vorgeschlagen, beide Vorlagen zu trennen und zeitlich zu staffeln. Doch die Gesundheitsdirektoren möchten das nicht, da beide Vorlagen zusammenhängen und die Dauer des Projekts für Mitarbeitende eine lange Zeit darstellt, heisst es in der Mitteilung weiter. In dieser Zeit muss das Personal einerseits gewohnt weiterarbeiten und andererseits zusätzlich Arbeit in der Projektorganisation leisten. Dabei sei die Unsicherheit von allfälliger Veränderung stetig gegenwärtig.

«Die politischen Entscheide sollen rechtzeitig gefällt werden können, so dass sich die Spitalgruppe weiterhin nach dem operativen Starttermin 1. Januar 2020 ausrichten kann», so in der Mitteilung vom Freitag 27. Oktober.

Nächster Schritt: Die Unterzeichnung der Verträge

Die beiden Gesundheitsdirektoren nehmen noch keine Stellung zu den in der Vernehmlassung geäusserten Vorschlägen. Sie arbeiten derzeit zusammen mit ihren Teams an inhaltlichen Anpassungen; dies etwas länger als ursprünglich geplant.

Der nächste Schritt wäre laut Zeitplan die Unterzeichnung der ausgearbeiteten Staatsverträge zwischen beiden Regierungen, im Februar 2018 anstatt wie ursprünglich vorgesehen im Dezember 2017. Danach werden die Vorhaben dem Grossen Rat (BS) und dem Landrat (BL) zur Beratung vorgelegt.

Gelegenheit zur Debatte

Auch ist vorgesehen, dem Baselbieter Landrat von November bis Januar die Gelegenheit für eine Grundsatzdebatte zu ermöglichen. Damit könne der weitere Umgang mit der kantonalen Beteiligung am Kantonsspital Baselland diskutiert werden, dies laut der Mitteilung «im Rahmen der Beantwortung von überwiesenen Vorstössen, unter anderem zum Themenkreis ‹Privatisierung›.»

