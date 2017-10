Spitalfusion: Was wollen Sie wissen?

Welche Fragen haben Sie an Thomas Weber (links) und Lukas Engelberger für den Telebasel Talk am Montag 30. Oktober? (Bild: Telebasel)

Nach der Vernehmlassung bleiben die Gesundheitsdirektoren beider Basel bei ihren Spitalfusions-Plänen. Sie treiben die gemeinsame Gesundheitsplanung und die Spitalgruppe weiter voran. Wegen Baselbieter Privatisierungsdiskussionen werden jedoch die Staatsverträge vertagt.

Die Unterzeichnung der Staatsverträge als nächster Schritt wird von Dezember 2017 auf Februar 2018 verschoben, wie die beiden Gesundheitsdepartemente am Freitag, 27. Oktober mitteilten. Danach sind die beiden Kantonsparlamente an der Reihe mit ihren Beratungen.

Davor soll das Baselbieter Parlament Klarheit schaffen: Es soll bis im Januar mehrere überwiesene Vorstösse zum Kantonsspital Baselland abhaken, darunter ein CVP-Postulat von 2015 zur Privatisierung. Bis im Januar habe der Landrat «Gelegenheit für eine Grundsatzdebatte», geben die Gesundheitsdirektoren den Terminplan vor.

Welche Fragen haben Sie an die Gesundheitsdirektoren?

Am Montag, 30. Oktober 2017, werden Lukas Engelberger und Thomas Weber im Telebasel Talk zu sehen sein. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Fragen an die Gesundheitsdirektoren beider Basel? Schreiben Sie sie unten in die Kommentare. (jwü/sda)