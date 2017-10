Federer läuft es bislang ausgezeichnet in der heimischen Joggelihalle. (Bild: Keystone)

Basel Livestream: Medienkonferenz von Roger Federer

Der Baselbieter Roger Federer (ATP 2) zieht an den Swiss Indoors in den Halbfinal ein. Er gewinnt in 1 Stunde und 43 Minuten gegen den Franzosen Adrian Mannarino, 4:6, 6:1, 6:3.

