Ein Meister im Tarnen: ‹das wandelnde Blatt›. (Bild: Telebasel)

Basel Insektenshow der Superlative

Die Sonder-Ausstellung ‹Im Reich der Insekten› an der Herbstwarenmesse in Basel zeigt vom 25. Oktober bis am 5. November seltene, lebende Insekten.

Die grössten, schwersten und lautesten Insekten tummeln sich an der Sonderausstellung ‹Im Reich der Insekten› der Herbstwarenmesse Basel, welche parallel zur Herbstmesse stattfindet. Über 1’000 Exemplare wurden schon mit Lastwagen angekarrt. Längstes Insekt der Welt Ein besonderes Highlight ist zum Beispiel die Riesenstabschrecke aus Malaysia, welche mit ihrer über einem halben Meter Länge das längste Insekt der Welt ist. (Bild: Telebasel) Sie lebt im Dschungel von Malaysia und Borneo. Die Riesenstabschrecke hat eine besondere Abwehrstrategie: Sie kann bei einem Angriff an einer vorgegebenen Stelle ihre Beine abwerfen. Verblüfft durch diesen Akt lassen die meisten Feinde das Insekt dadurch los. Die Riesenstabschrecke im Video: (Video: Telebasel) Zu den Highlights der Ausstellung gesellt sich die malaysische Riesensichelschrecke. Sie gehört auch zu jenen mit dem lautesten Organ, denn sie kann mit ihren Flügeln bis zu 100 Dezibel laut zirpen. Das ist in etwa so laut wie ein Martinshorn. Dieser Laut dient einerseits zur Partnersuche, aber auch um Feinde abzuschrecken. Die malaysische Riesensichelschrecke im Video: (Video: Telebasel) Laubblatt oder Insekt? Unter anderem werden an der Ausstellung auch blaue Riesenschnecken, farbige Gottesanbeterinnen und Insekten, die Laubblättern zum verwechseln ähnlich sind, gezeigt. Das Insekt mit dem Namen ‹das wandelnde Blatt› ist Meister im Tarnen: (Bild: Telebasel) Telebasel war vor Ort und Reporterin Lena Wilczek durfte die Insekten sogar selber auf die Hand nehmen. 1/14 Sie sind Meister im Tarnen: (Bild: Telebasel)

2/14 Blattähnliche Schrecken aus Malaysia (Bild: Telebasel)

3/14 Bekannt unter dem Namen ‹Das Wandelnde Blatt› (Bild: Telebasel)

4/14 Je nach Art und Futter können sie unterschiedliche Farben annehmen. (Bild: Telebasel)

5/14 Die sogenannte ‹Gespenstschrecke› aus Malaysia (Bild: Telebasel)

6/14 ‹Welkes Blatt›: Der Name dieser Gottesanbeterin. (Bild: Telebasel)

7/14 Sie ist zum ersten Mal in Europa zu sehen. (Bild: Telebasel)

8/14 Wer findet das Insekt? (Bild: Telebasel)

9/14 Die Riesenstabschrecke aus Malaysia kann sich gut als kleines Ästchen tarnen. (Bild: Telebasel)

10/14 Sie kann bis zu 50 cm lang werden und ist somit das längste Insekt der Welt. (Bild: Telebasel)

11/14 Der Inhaber der Ausstellung, Christian Schweizer, ist begeisterter Entomologe. (Bild: Telebasel)

12/14 Dies ist ein Riesennashornkäfer. (Bild: Telebasel)

13/14 (Bild: Telebasel)

14/14 Die Riesendornschrecke wird auch ‹der gelbe Dornteufel› genannt, da sie fest zustechen kann. (Bild: Telebasel)

























Die Ausstellung umfasst etliche interessante Tiere und bietet viele wissenswerte Zusatzinformationen über das Lebensumfeld der Insekten. Ein trauriger Fakt dämpft jedoch die Freude an der Ausstellung: In Europa sind laut einer Studie in den letzten 27 Jahren 80 Prozent der einheimischen Insekten verschwunden. Mehr dazu laufend Online und im TV in den Telebasel News um 18.30 Uhr und stündlich ab 19 Uhr.

Auch interessant