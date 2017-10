Gundeli-Tunnel, Flüchtlingsbegriff und das Asylrecht und BDP-Initiative

Silvia Schenker (SP-Nationalrätin BS) , Caspar Baader (Parteileitung SVP BL) und David Sieber (Chefredaktor BZ Basel) im Sonntags-Talk vom 29. Oktober 2017. (Bild: Telebasel)

Silvia Schenker, Caspar Baader und David Sieber diskutieren im Sonntags-Talk vom 29. Oktober 2017 über den Gundeli-Tunnel, den Flüchtlingsbegriff und das Asylrecht, sowie über die BDP-Initiative zur Absetzung von Regierungsräten.

Gundeli-Tunnel: Comeback oder Totgeburt?

Bislang äusserte sich der Basler SP-Baudirektor Hans-Peter Wessels zum Gundeli-Tunnel so: «Das Projekt des Gundeli-Tunnels ist nun schon mehr als ein halbes Jahrhundert alt. In dieser Zeit war die Realisierung nie notwendig. Dies deutet darauf hin, dass kaum jemand darauf wartet und dass das Projekt keinen offensichtlichen Nutzen stiftet.» Aber plötzlich taucht der umstrittene Gundeli-Tunnel in der Legislatur-Planung der Basler Regierung 2017-2021 wieder auf. Die Baselbieter FDP-Regierungsrätin Sabine Pegoraro freut sich in einem BZ Basel-Interview über den angeblichen Gesinnungswandel bei ihrem städtischen Kollegen: «Es ist so, wie ich Ihnen gesagt habe: Die beiden Basel treiben gemeinsam die Planung der Stadttangente voran. Die Menschen in der Agglomeration erwarten das von uns: Die Stauprobleme verschärfen sich.» Das freut die Basler Bürgerlichen. Aber nicht alle. In einer Motion fordern mehrere Sozialdemokraten, flankiert von Vertretern aus LDP, Grünliberalen und Grünen den Stop des Unterfangens Gundelitunnel. «Mit Erstaunen» habe man von den jüngsten Avancen der Regierung Kenntnis genommen, heisst es im Schreiben der Motionäre. Telebasel fragt: Entspricht das Projekt verkehrspolitischer Vernunft oder plant man die nächste Totgeburt?

Nicht jedes «safe country» ist zumutbar?

Bis jetzt galt bezüglich Flüchtlingsbegriff und Asylrecht der Grundsatz: «Wer in seinem Heimatstaat nach den völkerrechtlich anerkannten Kriterien bedroht oder verfolgt wird, erhält in der Schweiz Asyl.» Nun hat der Bundesrat Kriterien dafür festgelegt, die Rückkehr in Staaten oder Regionen als «grundsätzlich zumutbar» einzustufen. Berücksichtigen muss er erstens die politische Stabilität. Herrscht Krieg oder eine Situation allgemeiner Gewalt, ist eine Rückkehr nicht zumutbar. Zweites Kriterium ist die medizinische Grundversorgung. Die Rückkehr darf die betroffene Person nicht in eine medizinische Notlage bringen, die sie konkret gefährdet. Das dritte Kriterium sind «landesspezifische Eigenheiten». Damit sollen Dinge berücksichtigt werden können, die nur in wenigen Ländern relevant sind – zum Beispiel eine Guerilla, die in einem isolierten Teil des Landes aktiv ist. Telebasel fragt: Ist bei diesem Kriterienkatalog noch eine Rückschaffung denkbar, die man zumutbar nennen könnte?

Soll das Parlament Regierungsleute absetzen können?

Wenn sich Basler Regierungsräte grobe Fehlleistungen zuschulden kommen lassen, soll künftig die Möglichkeit bestehen, ihnen mittels einer Vertrauensabstimmung im Parlament entweder das entsprechende Dossier zu entziehen oder sie gleich ganz abzusetzen. So verlangt es die BDP, welche diese Woche ihre kantonale Volksinitiative für «eine Amtsenthebung oder Einschränkung der Zuständigkeiten und Funktionen von Mitgliedern des Regierungsrats» präsentierte. Die Idee lässt sich natürlich auch für das Baselbiet diskutieren. Oder die Schweiz. Was genau wäre eine «grobe Fehlleistung»? Und wie grob müsste die Fehlleistung sein, um die von den Initianten verlangte Zweidrittelsmehrheit zu erreichen? Telebasel fragt: Soll weiterhin nur die Regierungsperson über den Verbleib im Amt bestimmen dürfen?

