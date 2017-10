Frischer und fruchtiger Weisswein zum Tomatensalat

Der Telebasel Wein-Tipp zum Tomatensalat mit Wassermelone, Ricotta und Kalbsbratwürstchen von Viktoria Fuchs.

Viktoria Fuchs, Küchenchefin im Romantik-Hotel Spielweg im Münstertal, zeigt in Kitchen Stars, wie Tomatensalat mit Wassermelone, Ricotta und Kalbsbratwürstchen zubereitet wird. Hier finden Sie den passenden Wein dazu.

Perfekt zum Tomatensalat mit Wassermelone, Ricotta und Kalbsbratwürstchen von Viktoria Fuchs Romantik-Hotel Spielweg im Münstertal passt der Obrecht Riesling Sylvaner 2015.

Frisch und fruchtig

Der Obrecht Riesling Sylvaner 2015 ist ein leichter, frischer, fruchtiger Weisswein, der im bündnerischen Jenins von der Familie Obrecht hergestellt wird.

Helles Strohgelb im Glas mit zarten grünen Reflexen. Intensiv fruchtiges Bukett in der Nase und doch leicht und beschwingt mit der typischen Muskatnote. Am Gaumen präsentiert sich der Weisswein leicht fruchtig mit einer saftigen Frische und im Nachhall leicht herb und anregend.

Ein modern gekelterter Weisswein, welcher durch seine Frische und Spritzigkeit besticht. Kurz: Wunderbare Trinkfreude ist garantiert.

Harmonie von Pflanze und Umwelt

Das Weingut zur Sonne von Francisca und Christian Obrecht befindet sich in Jenins in der Bündner Herrschaft. Die beiden bewirtschaften in Jenins und Malans gut sechs Hektar Rebland.

Die Obrechts streben nach Harmonie von Pflanze und Umwelt und bedienen sich dazu biologisch-dynamischer Methoden. Sie sind überzeugt, dass sich derart produzierte Weine durch grössere Eigenständigkeit, Frische und Bekömmlichkeit auszeichnen.

(Text: Katharina Haller)