(Archivbild: Keystone/AP Photo/Ted S. Warren, File)

International Federer gegen Herbert oder Lopez

Am Masters-1000-Turnier von nächster Woche in Paris-Bercy wird Roger Federer nach einem anfänglichen Freilos in der 2. Runde auf den französischen Wildcard-Spieler Pierre-Hugues Herbert (ATP 83) oder den Spanier Feliciano Lopez (ATP 33) treffen. Immer vorausgesetzt, dass sich Federer nach den Swiss Indoors in Basel entscheiden wird, in Paris anzutreten.

Herbert hatte die Auslosung als Glücksgott selber vorgenommen. Gegen ihn hat Federer noch nie gespielt, wogegen er gegen den Linkshänder Lopez alle 13 bisherigen Duelle für sich entschieden hat. Das Hallenturnier von Paris-Bercy hat Federer einmal – 2011 – gewonnen. Auf dem Papier würde er in den Achtelfinals auf den als Nummer 8 gesetzten Amerikaner Jack Sock treffen. Der Österreicher Dominic Thiem, dessen Teilnahme ebenfalls noch nicht gesichert ist, oder der Kroate Marin Cilic, Federers Finalgegner im diesjährigen Wimbledon-Turnier, wären die wahrscheinlichen Gegner der Schweizers im Halbfinal. Rafael Nadal, der wegen einer Knieentzündung auf die Teilnahme in Basel verzichtet hat, beginnt aller Voraussicht nach gegen den deutschen Linkshänder Mischa Zverev. Ebenfalls in Nadals Tableauhälfte ist Mischa Zverevs Bruder Alexander Zverev, der Fünfte der Weltrangliste. (sda)

Auch interessant