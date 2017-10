Fame-Prügler wird des Landes verwiesen

(Bild: Telebasel)

Das Basler Strafgericht verurteilte am Freitag, 27. Oktober 2017, einen Ungaren (20), der im Mai dieses Jahres vor dem Club Fame einen Studenten (24) verprügelt hatte, wegen schwerer Körperverletzung. Die Strafe: Zwei Jahre Gefängnis und Landesverweis.

Der Ungare G.* habe vier verschiedene Versionen der Tat geschildert, deshalb wurde er vom Richter als nicht glaubwürdig eingeschätzt. Bei der Urteilsverkündung am Freitag, 27. Oktober 2017, am Basler Strafgericht führte der Richter aus, dass klar sei, dass G.* das Opfer J.* geschlagen habe, das Opfer in der Folge bewusstlos auf den Boden gefallen sei und sich beim Aufprall am Hinterkopf verletzte habe.

Das Gericht verurteilte den 20-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung. Gemäss Richter habe der Verurteilte nicht in Notwehr gehandelt. Es sei nicht nachweisbar, dass sich G.* in Not befunden habe.

Gefängnis und Landesverweis

Das Strafmass lautet zwei Jahre Gefängnis und Landesverweis. Da G* zuvor schon straffällig geworden ist und bereits zwei Monate hinter Gittern verbracht hat – was ihn nicht beeindruckt habe – sehe der Richter schlechte Chancen, dass die Gefängnisstrafe teilbedingt oder bedingt vollzogen wird. Ob der Täter das Urteil weiterzieht, ist noch unklar.

Der verurteilte G.* hat den 24-jährigen Studenten J.* am frühen Morgen des 13. Mai 2017 vor dem Basler Club Fame so schwer verletzt, dass dieser noch immer in stationärer Behandlung ist.

(*Namen der Redaktion bekannt)