«Der FCZ wird Ende Saison auch noch vorne dabei sein»

Der FC Basel trifft morgen, Samstag, auswärts in Zürich auf den Aufsteiger. Es kommt im Letzigrund zum zweiten Klassiker in dieser Saison.

Der FC Zürich agiert in dieser Saison als Aufsteiger in der Super League und tut dies gut. Wenn man die 0:4-Klatsche gegen GC letztes Wochenende nicht beachtet, so hat der FC Zürich wenig Tore kassiert und ist so auf dem guten dritten Rang in der Tabelle zu finden. Dass der FCZ in seiner ersten Saison nach dem Wiederaufstieg so gut ist, überrascht FCB-Verteidiger Michael Lang keineswegs.

Forte’s Philosophie

Für Michael Lang hat der momentan erfolgreiche FC Zürich vor allem ein Gesicht: das von Trainer Uli Forte. Der 43-jährige stieg im Sommer 2016 mit dem FC Zürich ab und schaffte ohne wirklich zu straucheln aber gleich den Wiederaufstieg.

Weisse Weste

Der FC Basel hat in den letzten Wochen kaum ein Gegentor kassiert. Der Treffer von Rapperswil-Jona am Mittwoch und das Penalty-Tor von Thun sind Ausnahmen. Denn der FC Basel schoss unglaubliche 15 Tore in Liga, Champions League und Cup seit dem letzten Aufeinandertreffen mit dem FCZ. Kassiert hat er nur zwei Tore und das in der letzten Woche. Diese (fast) weisse Weste ist für den FC Basel extrem wichtig.

Der FCZ als gutes Omen

Schon im September als der FC Basel auf den FCZ traf, befand er sich in derselben Lage wie jetzt. Am Samstag gegen die Zürcher spielen, in der nächsten Woche im Joggeli zur Champions League-Hymne einlaufen. Für Michael Lang spielt es im Hinblick auf das Rückspiel gegen Moskau deshalb doch eine Rolle, wie das Spiel gegen die Zürcher ausgeht.

Michael Lang relativiert aber auch, dass man die Spiele gegen Benfica und das am Dienstag gegen Moskau nicht miteinander vergleichen könne. Die Ausgangslage war für den FCB im September eine andere als es jetzt ist, zu dem kommt mit Moskau eine Mannschaft nach Basel, die dieses Spiel als letzte Chance ansieht.

Bevor es aber wieder Champions League im Joggeli gibt, reist der FC Basel morgen nach Zürich. Anpfiff ist um 19 Uhr im Letzigrund. Das Spiel können Sie auf telebasel.ch im Live-Ticker verfolgen.