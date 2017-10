Aegerters Teambesitzer Kiefer gestorben

Die Todesumstände sind noch ungeklärt, wie es in einem ersten Communiqué des Teams hiess. Aus Respekt vor der Familie von Stefan Kiefer werden weder Dominique Aegerter noch sein britischer Teamkollege Tarran Mackenzie an diesem Wochenende den Moto2-GP von Malaysia bestreiten.

«Mir fehlen die Worte. Was heute nacht passiert ist, ist ein riesiger Schock für uns. Wir werden Stefan vermissen», postete Aegerter auf Twitter.

I’m just lost in words about what happened last night. It’s a huge shock for all of us and we will miss Stefan… https://t.co/KgPOp7ymil

— Dominique Aegerter (@DomiAegerter77) October 27, 2017