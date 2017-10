1. Burger-Festival Basel

Das Regio Magazin vom 27. Oktober 2017.

Vom 13. bis am 15. Oktober fand in Basel das erste Burger-Festival statt.

Ungefähr 20 Burgertrucks und Stände haben bis zu 50 verschiedene Burger-Variationen angeboten. Es gab Burger in allen Grössen und Formen, aus allen möglichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Füllungen. Das 1. Burger-Festival in Basel bot somit die grösste Auswahl an Burgern in der Schweiz.

Zu den Burgern wurden süsse Desserts und diverse Drinks angeboten. Das ganze Festival wurde musikalisch von DJ’s begleitet. Das Burger-Festival fand im Alten Kraftwerk beim St. Jakob Park statt.

Regio war mit dabei und hat für Sie einige Burger getestet.