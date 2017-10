Wegen Umbau: Kein Pinguinspaziergang im Zolli

Die Königspinguine watscheln diesen Winter nicht durch den Zolli. (Bild: Zoo Basel)

Wegen dem bevorstehenden Um- und teilweise Neubau der Pinguinanlage finden in diesem Winter keine Pinguinspaziergänge im Zolli statt. Die Tiere logieren in der Bauzeit im Zoo Wuppertal.

Die 18 Königs- und neun Eselspinguine seien am Abend vom 25. Oktober 2017, wohlbehalten im Zoo Wuppertal angekommen. In der Zeit des Um- und teilweise Neubaus der Pinguinanlage im Vivarum, werden die Tier dort wohnen, heisst es in einer Mitteilung des Zolli.

1/11 Wir werden sie vermissen: Die Königspinguine watscheln diesen Winter nicht durch den Zolli. (Bild: Zoo Basel)

2/11 Sie logieren zur Zeit im Zoo Wuppertal. (Bild: Zoo Basel)

3/11 Auch die Eselpinguine sind vorübergehend ausgezogen. (Bild: Zoo Basel)

4/11 Die 18 Königs- und neun Eselspinguine bekommen ein neues zuhause. (Bild: Zoo Basel)

5/11 Grosse Freude derzeit bei den Brillenpinguinen. (Bild: Zoo Basel)

6/11 Fünfachen Nachwuchs gab es bei den Brillenpinguinen. (Bild: Zoo Basel)

7/11 Das erste Küken sei am 24. August geschlüpft, das letzte am 3. Oktober. (Bild: Zoo Basel)

8/11 Die Jungtiere sind aber nur noch 10 Tage zu bestaunen. (Bild: Zoo Basel)

9/11 Dann werden sie hinter den Kulissen zu selbständigen Tieren ‹ausgebildet›. (Bild: Zoo Basel)

10/11 Futtern bei den Eltern soll dann nicht mehr nötig sein. (Bild: Zoo Basel)

11/11 Die Tiere lernen, selbständig Fische zu essen. (Bild: Zoo Basel)





















Noch sei nicht ganz klar, wann die Tiere genau wieder in den Zolli zurückkommen. Aber: «Zur Eröffnung der neuen Anlage werden die Tiere natürlich wieder da sein», sagt Tanja Dietrich vom Zoo Basel. Dies soll im Spätsommer 2018 bereits der Fall sein.

Brillenpinguine mit Nachwuchs

Trotz des Umbaus, würden die Besucher pinguintechnisch weiterhin auf ihre Kosten kommen. Sogar fünffach. Denn: Bei den Brillenpinguinen sei im Moment fünf Junge zu sehen. Das erste sei am 24. August geschlüpft, das letzte am 3. Oktober, heisst es in der Mitteilung weiter.

Wer die jungen Tiere sehen möchte, sollte sich aber beeilen. Noch rund zehn Tage würden die Brillenpinguin-Küken noch bei ihren Eltern sein. Danach werden die Tiere hinter den Kulissen vom Tierpflegepersonal betreut. Das Ziel sei, dass die Tiere das selbständige Essen erlernen. Würden sie das nicht könne, müssten sie weiterhin Essen bei ihren Eltern erbettelen.

Die Brillenpinguine sind im Zolli in der Nähe der Schneeleoparden- und der Nashornanlage zu finden.