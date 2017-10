Tickets für FitnessEXPO 2017 zu gewinnen

(Bild: zVg)

Die FitnessEXPO 2017 in der Joggelihalle steht an. Damit Ihr Portemonnaie keine Diät machen muss, um eine gute Figur abzugeben, verlost Telebasel je 3×2 Tickets für den Samstag, 11. und Sonntag, 12. November 2017.

Die in Basel am Samstag, 11. und Sonntag, 12. November 2017 stattfindende FitnessEXPO ist die grösste Fitnessmesse der Schweiz. Auf über 30’000 Quadratmetern können Sie die aktuellsten Fitness-Trends erleben. In der St. Jakobshalle können Sie direkt Ihr Training beginnen – also Trainingsschuhe mitnehmen! Ob Zumba, CrossFit, Piloboxing, Bootcamp oder Yoga: Sie können gleich loslegen.

Die Highlights der FitnessEXPO 2016:

(Video: Youtube)

Telebasel verlost Tickets für die FitnessEXPO 2017

Möchten Sie an die FitnessEXPO? Hier haben Sie die Chance Tickets für diesen Event zu gewinnen. Telebasel verlost je 3×2 Tickets für Samstag, 11. und Sonntag, 12. November 2017.

Teilnahmebedingungen: