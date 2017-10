SRG SSR und Swiss Indoors Basel verlängern Partnerschaft

(KEYSTONE/Peter Schneider)

Die SRG und die Swiss Indoors Basel heben vorzeitig ihre Partnerschaft verlängert: Sie unterzeichneten einen Vertrag bis 2022. Damit wird die SRG auch zukünftig umfassend über die Spiele des Basler Tennis Turniers berichten.

Wie die SRG in einer Medienmitteilung vom Donnerstag 26. Oktober 2017, schreibt, hat sie die Übertragungsrechte der Swiss Indoors für die Jahre 2019 bis 2022 gesichert. Der aktuelle Vertrag laufe noch bis 2018.

Seit 43 Jahren arbeiten die SRG und die Swiss Indoors bereits zusammen. Und das soll auch künftig so bleiben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG, wird in der Mitteilung zitiert: «Der prestigeträchtige Anlass erreicht durch die Übertragung am TV, im Radio und in den Onlinemedien ein tennisbegeistertes Publikum im ganzen Land. Ich freue mich sehr, dass die SRG auch in den nächsten Jahren dieses sportliche Highlight für die Schweiz produziert und ausstrahlt.»

Auch Roger Brennwald, Präsident der Swiss Indoors, freut sich über die weitere Zusammenarbeit: «Das Schweizer Fernsehen ist seit 1974 ein loyaler Partner der ersten Stunde. Wir schätzen Kontinuität und Verlässlichkeit. Der neue Vertrag ist ein wichtiges Puzzle-Teil auf dem Weg in die Zukunft. Das von der SRG produzierte Signal ist ein zentraler Faktor für die internationale Abdeckung und Präsenz der Swiss Indoors im TV-Weltpool der ATP-Tour.»