Basel «Saupack»: Einbruch bei Christine Frey

Bei der Baselbieter FDP-Landrätine Christine Frey wurde am Mittwoch, 26. Oktober 2017, in ihrem Haus in Münchenstein eingebrochen. Ihren Unmut postet die 50-Jährige auf Facebook und will so andere Mitbürger warnen.

«Saupack. Alle Erinnerungen weg. Müssten wohl alle erleben, die sich für Öffnung aussprechen. Mein Fazit: Wir können nicht alle Probleme hier lösen», schreibt die Unternehmerin auf Facebook nachdem bei ihr eingebrochen wurde. Ausser ein paar gestohlene Erinnerungsstücke sei soweit alles in Ordnung. Waren Ganoven noch im Haus? Es war am Mittwochabend um 20:00 Uhr als Christine Frey von der Arbeit nach Hause kam. «Ich merkte gleich, dass etwas nicht stimmt», sagt Frey. Bei der Kontrolle im Haus hat sie festgestellt, dass die Türe zum Sitzplatz offen stand und die Schiebetür einen Sprung im Glas hatte. «Da war ich mir nicht sicher, ob noch jemand im Haus war.» Also eilte sie ins Freie und informierte die Polizei. «Das war wie im Krimi» Die rasch eingetroffene Polizei sicherte ihr Haus. Danach sei die Spurensicherung dazugekommen. Im Haus habe nach dem Einbruch keine Unordnung geherrscht. «Einzig die Schränke waren offen und eine Schmuckschatulle wurde gestohlen», beklagt sie. Diese und deren Inhalt seien materiell zwar nicht wertvoll, die damit verbundenen Erinnerungen jedoch schon. Die Spurensicherung konnte dann auch tatsächlich Fussspuren sichern. «Das war wie im Krimi», schildert die Politikerin ihr Erlebtes. Warnung für Mitbürger Dass sie ihre Schmuckschatulle mit den Erinnerungsstücken je wieder sehen wird, glaubt Frey nicht. Sie habe auch ohne Probleme im Haus schlafen können. «Aber der Ärger sitzt immer noch tief.» Denn: Jetzt warten einige administrative Arbeiten. «Natürlich muss die Türe so rasch wie möglich geflickt werden und ich werde auch ein paar sicherheitstechnische Verbesserungen vornehmen.» Ein möglicher Vorwurf, dass ihr Facebook-Post ihrer Selbstinszenierung gelten würde, weist Frey von sich. «Mit dem Post möchte ich meine Mitmenschen warnen. Wenn jemand aufgrund des Posts eventuell bei einer Beobachtung einen Einbruch verhindern kann und nicht wegschaut, bin ich schon zufrieden.»

