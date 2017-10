Carles Puigdemont entscheidet sich gegen Neuwahlen. (Bild: Keystone)

International Puigdemont lehnt Neuwahlen in Katalonien ab

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will keine Neuwahlen ansetzen, um der bevorstehenden Entmachtung durch die Zentralregierung in Madrid zu entgehen. Das erklärte er am Donnerstag, 26. Oktober 2017 in einer Rede vor dem Regierungspalast in Barcelona.

Puigdemont warf Madrid vor, eine Einigung zu verhindern. Er hatte Spanien den ganzen Tag in Atem gehalten. Die Rede war ursprünglich für 13:30 Uhr geplant, erst verschoben und dann zunächst ganz abgesagt worden. In allen Medien war spekuliert worden, er habe sich zur Ausrufung von Neuwahlen durchgerungen, um die Lage zu entspannen. Auch ein Termin war bereits genannt worden: der 20. Dezember. Vor dem Regierungspalast hatten seit dem Mittag Tausende Menschen für die Unabhängigkeit und gegen den «Verrat» durch die Regionalregierung demonstriert. Im Falle der Ausrufung von Neuwahlen wäre die Regierung von Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy in Zugzwang geraten. Sie hatte in den vergangenen Tagen klargemacht, dass eine Ausrufung von Neuwahlen alleine nicht ausreiche, um die angekündigten Zwangsmassnahmen gegen die nach Unabhängigkeit strebende Regierung auszusetzen. Es brauche einen Kurswechsel und einen klaren Verzicht auf eine Unabhängigkeitserklärung. Laut der Zeitungen ‹La Vanguardia› und ‹El Pais› gab es am Donnerstag Verhandlungen zwischen Rajoys konservativer Volkspartei PP und der sozialdemokratischen PSOE, die für ein Aussetzen der Massnahmen im Falle von Neuwahlen plädiert habe. Spannung vor Parlamentssitzung Am Abend (18:00 Uhr) sollte die mit Spannung erwartete Sitzung des katalanischen Parlaments abgehalten werden. Es wurde in den vergangenen Tagen nicht ausgeschlossen, dass dabei die Unabhängigkeit erklärt werden könnte. Vermutlich wird das Parlament seine Sitzung am Freitag fortsetzen. Am Freitag tritt auch der spanische Senat zusammen, der die Massnahmen gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen billigen sollte. Sie sehen unter anderem die Absetzung der katalanischen Regierung vor. (sda reu dpa)

