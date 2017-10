Die Poststelle Zwingen steht vor dem Aus. (Bild: Google Street View)

Die Poststelle Zwingen kämpft seit Längerem mit rückläufigen Zahlen. Am Mittwochabend, 25. Oktober 2017, informierten die Verantwortlichen die Bevölkerung über die Zukunft der Poststelle.

Der Informationsanlass wurde immer wieder durch Zwischenrufe unterbrochen. Die Einwohner der Gemeinde Zwingen fürchten um ihre Poststelle und taten ihre Empörung kund. Die Verantwortlichen der Poststelle versuchten, Ruhe zu bewahren und ihre Fakten darzulegen.

65 Prozent Rückgang bei Briefen

Das Schicksal, welches bereits einige Poststellen in der Schweiz ereignete, könnte auch bald Zwingen treffen. Denn die Zahlen sind seit längerem Rückläufig. 2000 bis 2016 betrug der Rückgang bei den Briefen 65 Prozent, bei den Paketen 46 Prozent und bei den Einzahlungen 40 Prozent.

Eine Entwicklung mit Folgen. Im Jahr 2016 sei ein Defizit von rund 190 Millionen Franken in der Postkasse entstanden, dies schreibt Markus Flückiger, Kommunikationsverantwortlicher Postnetz Mitte auf Anfrage von Telebasel. «Unser Ziel ist, das Defizit zu verkleinern und gleichzeitig nahe bei unseren Kundinnen und Kunden zu bleiben – da, wo sie uns brauchen. Gefragt sind deshalb neue, gleichzeitig wirtschaftlichere und kundenfreundliche Lösungen», schreibt Flückiger weiter.

Zwei mögliche Wege

Lösungsansätze präsentierten auch die Verantwortlichen der Poststelle Zwingen. Einerseits gäbe es die Möglichkeit einer Agentur-Lösung. In diesem Fall würden Partner gesucht, die die Geschäfte der Post abwickeln. Das heisst, dass man beispielsweise seine Briefe und Pakete künftig in Bäckereien oder Papeterien aufgibt. Schweizweit gibt es bereits 850 solcher Agenturen, in welchen Postdienstleistungen angeboten werden.

Die zweite Lösung wäre, dass die Postgeschäfte in Zukunft an der Haustür abgewickelt würden. Sozusagen das Modell eines Lieferservices, der nicht für die Zustellung von Essen, sondern für die Bereitstellung von Post-Dienstleistungen zuständig wäre.

Einige Poststellen auf dem Prüfstand

Die Schliessung der Poststelle Zwingen ist noch nicht definitiv, doch die Filiale ist auf dem Prüfstand. Aus einer Mitteilung der Post vom Frühjahr 2017 ist zu entnehmen, dass noch weitere Poststellen in der Region Basel geprüft werden und möglicherweise vor dem gleichen Prozedere wie die Poststelle in Zwingen stehen.

Bottmingen: Die Post ist im Dialog mit der Gemeinde Bottmingen. Es sind noch keine Entscheide gefallen.

Grellingen: Der Dialoganlass hat am 19. September 2017 stattgefunden. Im Vordergrund steht eine Filiale mit Partner.

Hölstein: Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog.

Läufelfingen: Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog. Noch sind keine Entscheide gefallen.

Reigoldswil: Filiale mit Partner seit 15. Mai 2017 in der Drogerie Heiniger.

Thürnen: Ab 13. November 2017 Filiale mit Partner im Beck Bürgi

Büsserach: Ab 13. November 2017 Filiale mit Partner der Bäckerei & Shop Jeker

Bättwil Flüh: Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog. Noch sind keine Entscheide gefallen.

Stadt Basel: Basel 12 Kannenfeld / Basel 19 Kleinhüningen / Basel 20 Gellert

Mehr dazu laufend Online und im TV in den Telebasel News um 18:30 Uhr und stündlich ab 19 Uhr.