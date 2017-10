‹Ooh La La›: Goldfrapp rockt an der Baloise Session

Der Auftritt von Goldfrapp an der Baloise Session. (Video: Telebasel)

Gestern Abend, 25. Oktober 2017, wurde es elektronisch an der Baloise Session. Unter dem Motto ‹Electronic Cosmos› trat das britische Elektropop-Duo Goldfrapp in Basel auf. Glam war mit dabei.

Goldfrapp, das sind Keyboarder Will Gregory und Frontsängerin Allison Goldfrapp. Sie begeistern seit dem Jahr 2000 mit ihrem tanzbaren Sound die Massen. Ihr Debutalbum, ‹Felt Mountains›, dass auf verschiedenen Einflüssen wie Synthie-Pop, klassischer Filmmusik und Folk Music basierte, wurde von der Musikwelt mit viel Lob überschüttet. Jedoch dauerte es bis ins Jahr 2001 bis das Album in die britischen Charts einstieg. Die ausgekoppelte Singel ‹Utopia› erreichte im Juni 2001 Platz 62 in den Singlecharts.

(Video: Youtube)

2005 und zwei Alben später lancierte das Duo ihr neues Album ‹Supernature› auf welcher die Single ‹Ooh La La› enthalten war. Anfang August stieg ‹Ooh La La› auf Platz 4 der Singelcharts. Damit ist das Lied das bislang erfolgreichste der Band. Mit harten elektronischen Klängen und der engelsgleichen Stimme von Allison Goldfrapp, traf man einen Nerv. Bis heute wird der Song an diversen Hit-Partys gespielt, und das zurecht.

(Video: Youtube)

Es folgten vier weitere Studioalben (‹Seventh Tree›, ‹Head First›, ‹The Singles› und ‹Tales of Us›) mit denen sie ihren Stil weiter etablierten und entwickelten. An den kommerziellen Erfolg von ‹Supernature› konnten diese allerdings nicht mehr anschliessen.

Im März dieses Jahres präsentierten sie ihren neuesten Streich. ‹Silver Eye› erschien im März und verkaufte sich in der ersten Woche über 11’700 mal. Ihrem Stil blieben sie auch auf dieser Platte treu. Deftiger Electronica und die Stimme von Allison Goldfrapp.