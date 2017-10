Lonza im dritten Quartal auf Kurs

Auf Kurs: Die Integration der im Juli übernommenen Capsugel laufe planmässig.(Archivbild: KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Im dritten Quartal sieht sich der Basler Chemie- und Pharmakonzern Lonza auf Kurs. Beide Segmente dürften die Jahresziele erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag, 26. Oktober 2017, ohne Zahlen zu nennen mit. Die Integration der im Juli übernommenen Capsugel laufe planmässig.

Lonza bestätigte nun die im April angehobene Gesamtjahresprognose, bei der Capsugel noch ausgeklammert ist: Gemäss dieser soll der Lonza-Umsatz 2017 «im hohen einstelligen Bereich» wachsen, der um Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen bereinigte Betriebsgewinn, das sogenannte Kern-EBIT, zweistellig, und der Kern-EBITDA auf über eine Milliarde ansteigen.

CEO Richard Ridinger lässt sich zitieren, er sei Stolz über «die gute Performance und das starke Wachstum in den ersten neun Monaten». Das Segment Pharma und Biotech hat laut Mitteilung ein «starkes Quartal hinter sich», während beim Spezialchemiesegment mit unterschiedlich erfolgreichen Sparten das Quartal als «solide» bewertet wird.

Der Kauf der US-Medikamentekapsel-Firma Capsugel für 5,5 Milliarden Franken, die grösste Übernahme der Lonza-Firmengeschichte, war per 5. Juli abgeschlossen worden. «Die geschäftliche und funktionale Integration schreitet planmässig voran» heisst es nun. Erste Synergien seien gefunden und das Kundenecho positiv.

Trotz der Hurrikane im Südosten der USA von August und September werde im Übrigen die in Texas in Bau befindliche neue Produktionsanlage für Zell- und Gentherapieprodukte der Lonza im ersten Quartal 2018 die Produktion aufnehmen. Die Jahreszahlen 2017 will Lonza am 31. Januar 2018 publizieren. (sda)