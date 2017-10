Nach Küchenbrand musste ein Bewohner ärztlich betreut werden. (Bild: Kantonspolizei Aargau)

Schweiz Küchenbrand in Oftringen AG verursacht Sachschaden

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Oftringen AG hat am Mittwoch, 25. Oktober 2017, einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken verursacht. Ein Bewohner musste ärztlich betreut werden.

Das Feuer brach gemäss Polizeiangaben vom Donnerstag um die Mittagszeit aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Ein 29-jähriger Bewohner wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Kantonspolizei Aargau leitete Ermittlungen zur Klärung der Brandursache ein. Der Sachschaden beträgt gemäss ersten Schätzungen rund 40’000 Franken. (sda)

