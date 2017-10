Grusel Krimifilm in der Reihe 8

Telebasel Reihe 8 vom 26. Oktober 2017.

Mit dem Film ‹Snowman› kommen alle Freunde von Krimistreifen auf ihre Kosten. Im Dokumentarfilm ‹Adios› wird der ganze Werdegang des weltberühmten Buena Vista Social Club gezeigt. Weiter stellen wir ‹Fack ju Göhte 3› vor.

‹Snowman›

Snowman ist ein absolutes Meisterwerk vom Autor Jo Nesbo. Darum überrascht es auch nicht, dass dieser spannende Krimi jetzt in die Kinos kommt. Die Hauptfigur ist Kommissar Harry Hole (Michael Fassbender), der einen grausamen Fund melden muss. Nun geht es darum, die schrecklichen Verbrechen aufzudecken.

(Video: Youtube/KinoCheck)

‹Buena Vista Social Club: Adios›

Adios bietet eine wunderbare Möglichkeit, die Karrieren der Musiker des Buena Vista Social Clubs zu reflektieren und zeigt gleichzeitig auf, wie sich nach der ersten Dokumentation der plötzliche Erfolg auf ihre Popularität und ihren Lebensweg auswirkte.

(Video: Youtube/KinoCheck)

‹Fack ju Göhte 3›

In diesem Streifen schlüpft der smarte Elias M’Barek zum dritten Mal in die Rolle von Zeki Müller. Und auch diesmal hat er sich eine schwierige Aufgabe ausgesucht: Er will nämlich seine Chaosklasse durch die Matur bringen. Da seine Schüler aber so gar keine Lust darauf haben, ist der Ärger vorprogrammiert.

(Video: Youtube/KinoCheck)

