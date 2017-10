Ford steigert Gewinn kräftig

Ford verdiente wegen boomender Nachfrage nach grösseren Modellen deutlich besser. (Bild: keystone)

Geringere Kosten und gute Geschäfte mit SUV's und Pick-up-Trucks haben den Gewinn des zweitgrössten US-Autobauers Ford im dritten Quartal kräftig steigen lassen. Der Überschuss kletterte im Jahresvergleich um über 60 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Donnerstag, 26. Oktober 2017, mitteilte. Die Erlöse wuchsen um ein Prozent auf 36,5 Milliarden Dollar.

Obwohl der Autoabsatz im Berichtszeitraum insgesamt um zwei Prozent auf 1,5 Millionen Fahrzeuge fiel, verdiente Ford wegen boomender Nachfrage nach grösseren Modellen mit hohen Gewinnspannen deutlich besser. Bei schwergewichtigen Pick-up-Trucks der F-Serie etwa legten die US-Verkäufe um 14 Prozent zu.

Die Bilanz profitierte zudem von niedrigeren Materialkosten, darüber hinaus hatte im Vorjahr ein teurer Rückruf das Ergebnis belastet. Ford machte indes fast seinen gesamten Quartalsgewinn im Heimatmarkt Nordamerika, die einzig andere profitable Region war Asien. In Europa fiel ein operativer Verlust von 86 Millionen Dollar an, dennoch rechnet Ford damit, hier 2017 Geld zu verdienen.

«Wir müssen die nötigen Schritte machen und unser Geschäft fundamental neu gestalten, um auf lange Sicht fitter zu werden», mahnte der neue Vorstandschef Jim Hackett. Er hatte im Mai den bei Investoren in Ungnade gefallenen Mark Fields abgelöst. Hackett will den Konzern mit einem radikalen Strategieschwenk hin zu Elektromobilität und autonomem Fahren wieder in die Spur bringen. (sda dpa)