Vor dem Fame Club kam es schon öfters zu Schlägereien. (Bild: Googlemaps)

Basel Fame-Prügler steht vor Gericht

Nach einer Schlägerei am 13. Mai vor dem Fame steht am Donnerstag, 26. Oktober 2017, ein 20-jähriger Ungare vor dem Basler Strafgericht. Er soll einen 24-Jährigen so schwer verletzt haben, dass dieser noch immer in stationärer Behandlung ist.

Passiert ist alles am frühen Morgen des 13. Mais 2017, kurz vor halb vier Uhr. Der Angeklagte G.* sei mit seinem Bruder und einem Bekannten im Fame gewesen. Beim Rauchen vor dem Club sei G. vom sichtlich alkoholisierten J.* angesprochen und um eine Zigarette gebeten worden. Dabei wurde G. von J. umarmt, was dieser mit einer sehr abweisenden Reaktion quittierte. J. entfernte sich daraufhin. Nur kurze Zeit später habe J. mit einem Begleiter die Disco verlassen und sei in Richtung St. Clara Kirche aufgebrochen. Im selben Moment habe auch der Angeklagte G. mit seinen beiden Begleitern das Lokal verlassen. J. sei auf die Dreiergruppe um G. zugegangen und bat erneut um eine Zigarette. Dies schien dem Angeklagten G. nicht zu passen. Er verpasste J. einen heftigen Faustschlag ins Gesicht. «Dies tat er, obwohl er das hohe Risiko lebensgefährlicher Schlag- oder Sturzverletzungen von Hieben an den Kopf von alkoholisierten, übernächtigten und auf hartem Untergrund stehenden Personen kannte», schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklage. J. stürtze daraufhin bewusstlos zu Boden und verletzte sich beim Aufprall am Hinterkopf. Der Beschuldigte und seine Begleiter verliessen den Tatort, ohne sich um den regungslos liegen Gebliebenen zu kümmern. Noch immer in Behandlung Durch den Sturz auf den Hinterkopf erlitt der 24-jährige J. eine lebensgefährliche Verletzung des Schädels mit Blutung und gesteigertem Hirndruck. Er sei bis zum 31. Mai 2017 im Universitätsspital Basel gewesen und würde seither in der REHAB Basel stationär betreut. J. leide an «leichten bis mittelschweren neuropsychologischen Minderleistungen und einer Fussheberschwäche links». Er sei noch immer im Invalidenstatus. Der 20-jährige aus Ungarn stammende G. steht am Donnerstag, 26. Oktober 2017, vor dem Basler Strafgericht. Die Anklage: «Schwere Körperverletzung». Mehr dazu laufend Online und im TV in den Telebasel News um 18:30 Uhr und stündlich ab 19 Uhr. (*Namen der Redaktion bekannt)

