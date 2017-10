Die neue Joggelihalle besteht Test

Beatrice Kälin aus Basel und Sevi Sonderegger aus Zürich über die neue Joggelihalle. (Bild: Video)

Zu hunderten sind am Dienstagabend, 24. Oktober 2017, die Fans in die neue St. Jakobshalle geströmt um den Maestro persönlich zu sehen. Roger Federer machte seinem Namen alle Ehre und schlägt den Franzosen Frances Tiafoe im Schnelldurchgang. Nebst Tifaoe wurde aber auch von der neuen Joggelihalle einiges gefordert.

Denn komplett fertiggestellt ist die Halle noch nicht. In den letzten zwei Jahren wurde fleissig gebaut und an den Swiss Indoors wurde das neue Foyer erstmals der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ganz fertig wird die Halle plangemäss 2018.

Allgemeine Zufriedenheit

Die Zuschauer zeigten sich grösstenteils zufrieden mit der neue Joggelihalle. Man habe zwar aufgrund der noch nicht ganz fertiggestellten Halle noch einige Makel entdeckt, im Übrigen sei die Halle jedoch schön.

Beatrice Kälin vermisst ein bisschen den «Groove» von zuvor. «Die Halle war vorher etwas kleiner und deswegen auch heimeliger. Das gehörte irgendwie dazu.» Sevi Sonderegger aus Zürich hat die Orientierung in der neuen Halle noch nicht ganz gefunden. «Ich war vor drei Jahren das letzte Mal hier und war ganz überrascht, als ich die neue Halle betreten habe. Ich wusste nicht, dass sie umgebaut wird.»

Auch der Geschäftsführer der St. Jakobshalle Thomas Kastl ist zufrieden mit der Feuertaufe. Man sei «uh stolz» dass man ein so tolles Haus bewirten dürfe:

Ein paar Dinge hapern noch

Ganz alles passt aber noch nicht zusammen. Thomas Kastl weiss jedoch Bescheid, was und vor allem wo noch etwas ausgebessert werden muss. «Die Halle ist uns auch erst einen Tag vorher übergeben worden. Jetzt müssen wir ganz schnell lernen, wie alles überhaupt funktioniert und wie stellt man es ein, dass es dann für so und so viele Leute funktioniert. Aber es macht super Spass!»

Ein Kritikpunkt sei der Eingang: Die Besucher stauen sich am Eingang und es bilden sich schnell lange Schlangen. Das Problem sei, dass von den zehn Eingängen momentan nur zwei geöffnet seien, begründet Thomas Kastl das Stau-Problem. Denn die Eingänge seien sonst genug gross. «Die Swiss Indoors macht das Eingangs-Konzept selber. Da müssen wir sicher mehr zusammenarbeiten.»

Auch bei der Tramhaltestelle müsste es vielleicht noch Absperrungen geben. «Das sind genau die praktischen Punkte, die wir jetzt noch lernen und Tag für Tag anpassen müssen», so Kastl.

