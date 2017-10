Boutique Danoise mit neuem Besitzer

Die Boutique Danoise in der Aeschenvorstadt. (Bild: Google Street View)

Im 50. Jahr ihres Bestehens erhält die Boutique Danoise einen neuen Besitzer. Thomas und Astrid Bachmann ziehen sich nach 16 Jahren aus dem Geschäftsleben zurück.

«Uns war es von Angang an klar, dass die Boutique im 50. Jahr ihres Bestehens einen Wandel braucht. Den haben wir nun mit einem Besitzerwechsel vollzogen. Mit den neuen Inhabern kommt frischer Wind und Energie», schreibt Thomas Bachmann in einer Medienmitteilung vom 25. Oktober 2017. Als Nachfolger wurden Marc Friedrichsen und Julia Reidemeister bestimmt. Das Unternehmerpaar übernimmt ab Mitte Oktober.

Nur wenige Änderungen

Die neuen Besitzer würden das Sortiment an Möbeln und Accessoires skandinavischer Provenienz mit höchster Qualität erhalten, heisst es in der Mitteilung weiter. Man wolle die Boutique jedoch auch etwas erneuern. Genauere Ausführung werden in der Mitteilung jedoch nicht gemacht. «Es bleibt skandinavisch und in der Aeschenvorstadt.»

Marc Friedrichsen und Julia Reidemeister sind Quereinsteiger – sie Juristin, er Unternehmensberater. Zum Einstieg in die Branche bewog die beiden die Leidenschaft.

Dem Börsencrash getrotzt

Die Boutique Danoise Basel AG wurde 1967 vom Dänen N.E Tonn-Petersen gegründet. Nach der Filiale in der Aeschenvorstadt 36 wurden noch weitere Boutiquen in New York und Washington eröffnet. 1979 ging das Unternehmen an das Ehepaar Gonin über. Nach dem Tod des Ehemannes fokussierte Ginette Gonin das Unternehmen Ende der 90er Jahre wieder auf den Standort Basel.

Am 2. April 2002 übernahmen Thomas und Astrid Bachmann die Boutique. Sie trotzten Börsencrashs, Finanz- und Eurokrisen und brachten das Geschäft an die Spitze der skandinavischen Designbranche.