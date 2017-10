1/5 Für jeden Bahnliebhaber hat es etwas an der Herbstmesse dabei. (Bild: Keystone)

2/5 Schon fein so eine Zuckerwatte. (Bild: Keystone)

3/5 Es gibt Süsses in jeglichen Kombinationen und Ausführungen zu finden. (Bild: Keystone)

4/5 Schon Mal alle abgeräumt? (Bild: Keystone)

5/5 Im Rennen gegen die Konkurrenz bestehen und gewinnen, macht einfach Spass die Basler Herbstmesse. (Bild: Keystone)









Basel Bahnenfreak, Fressmaschine oder Geniesser?

Auf was freuen Sie sich am meisten? Was sind Ihre Highlights an der Herbstmesse? Sind Sie ein Bahnenfreak oder Sie sich halb bewusstlos? Machen Sie mit an der ultimativen Online-Umfrage.

