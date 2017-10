Autoneum erwartet weniger Wachstum wegen US-Automarkt

(Bild: keystone)

Die rückläufige Fahrzeugproduktion in den USA wirkt sich negativ auf den Umsatz des Industriekonzerns Autoneum aus. Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr weniger Umsatzwachstum als bisher angekündigt.

Bereits im Sommer hatte Autoneum auf die Nachfrageabschwächung im nordamerikanischen Markt hingewiesen. Damals wurde noch mit einem Umsatzwachstum über dem Markt gerechnet, jedoch unter den jährlich angestrebten 4 bis 5 Prozent.

Neu erwartet Autoneum nur noch ein Wachstum «leicht über dem Vorjahr», wie das Unternehmen am Donnerstag, 26. Oktober 2017, mitteilte. Unverändert ist die Prognose zur Betriebsgewinn (EBIT)-Marge von über 8 Prozent.

Ganz anders sieht der chinesische Markt aus, wo Autoneum seine Kapazitäten stetig erweitert. Kürzlich wurde ein neues Werk im ostchinesischen Yantai in Betrieb genommen. Dieses neue Werk bilde nur den Auftakt einer signifikanten Kapazitätserweiterung in China, schreibt Autoneum.

In wenigen Wochen starte ein weiteres neues Werk in Changsha in der Provinz Hunan. Noch im Bau befinde ein Werk im rund 100 Kilometer südwestlich von Shanghai gelegenen Pinghu (Provinz Zhejiang) und eine Fertigungsstätte in Shenyang Tiexi in der Provinz Liaoning im Nordosten des Landes.

Zu den Kunden von Autoneum in China zählen europäische, US-amerikanische sowie verschiedene chinesische Fahrzeughersteller, wie es weiter heisst. (sda)