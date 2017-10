Agrargeschäft belastet Bayer vor Monsanto-Übernahme weiter

Doch in der Agrarsparte schrumpfte der operative Gewinn um 3,5 Prozent auf 307 Millionen Euro, wie das deutsche Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Wegen eines unerwartet schwachen Pflanzenschutzgeschäfts in Brasilien hatte sich Bayer von seinen ursprünglichen Umsatz- und Ergebniszielen für 2017 verabschieden müssen. Die neuen Ziele wurden nun bekräftigt.

Der Umsatz stieg von Juli bis September um 1,2 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem EBITDA von 2,12 Milliarden bei Umsätzen von 8,43 Milliarden Euro gerechnet. Das Konzernergebnis belief sich auf knapp 3,9 Milliarden Euro, wobei allein 2,8 Milliarden auf die Entkonsolidierung der Kunststofftochter Covestro zurückgehen. (sda reu)