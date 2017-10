Wie lösen Sie das Gewaltproblem, Herr Roth?

Oberst Martin Roth setzte sich in einem mehrstufigen Prozess unter insgesamt rund 40 internen und externen Bewerbern durch. (Bild: Keystone)

Martin Roth gratuliert man gern zur Wahl als neuer Kommandant. Sein Ruf blieb bei all den Affären der letzten Jahre ungetrübt. Zu beneiden ist er aber nicht, denn Basel gilt als die Gewalt-Hochburg des Landes und den Offizieren warf man «Selbstbedienungsmentalität» vor. Wie er diese Probleme lösen will, sagt er ab 18:40 Uhr im Talk vom 25. Oktober 2017.

Gestern gab Sicherheitsdirektor Baschi Dürr bekannt, dass die Basler Regierung Martin Roth zum neuen Polizeikommandanten wählte: «Der 52-Jährige führt derzeit die Kantonspolizei interimistisch. Der promovierte Chemiker mit Nachdiplomstudien in Betriebswirtschaft und Security Policy and Crisis Management (MAS) ist seit 1999 in verschiedenen Funktionen bei der Kantonspolizei Basel-Stadt tätig. Der Stellenantritt erfolgt, unter Verleihung des Grades Oberst, per sofort».

Riesige Problem-Palette

Am letzten Samstag: Eine Gruppe von Männern, offenbar mit FCB-Insignien an den Kleidern, schlagen einen Vater und dessen Sohn beim Joggeli-Stadion zusammen.

Ende März 2017: Basel-Stadt war im letzten Jahr mit deutlichem Abstand der Kanton mit den meisten Gewaltdelikten. Sicherheitsdirektor Baschi Dürr nannte im Talk auf Telebasel als Gründe die 24 Stunden-Gesellschaft und die Zentrumslage.

Mai 2017: Elf Basler Polizeioffiziere haben Rekurs gegen die neue ‹Weisung für Dienstwagen› von Baschi Dürr eingereicht. Die Dienstwagen-Affäre war monatelang mit dem Subtext «Privilegienwirtschaft» in den Medien verhandelt worden.

Mai 2017: Die Basler Polizei räumt ein, dass Polizisten bei der Velosammelstelle im Zeughaus herrenlose und vor der Wiederverwertung stehende Velos gegen ein geringes Entgelt erwerben konnten. Die Polizeileitung habe diesen Vorzug aber vor rund 1,5 Jahren eingestellt.

26. Mai 2017: Der Basler Polizeikommandant Gerhard Lips nimmt den Hut. Grund seien «verschiedene führungskulturelle Differenzen».

Juni 2017: Der Untersuchungsbericht zum Fall des mutmasslichen Erdogan-Spitzels bei der Basler Polizei wirft kein gutes Licht auf die Polizeiführung. Sie verhedderte sich in rechtlichen Problemen und liess den Mann gewähren. Obwohl dieser auf Facebook angekündigt hatte, Türken in der Schweiz bespitzeln zu wollen.

Gewalt, Privilegien, Intrigen

Diese kurze Auslege-Ordnung über die Ereignisse der letzten Monate zeigt, womit es der neue 52-jährige Polizeikommandant Martin Roth in den nächsten Jahren zu tun haben wird – zumal manche Medienberichte sich auf Quellen im Spiegelhof abstützten.

Der seit 1999 beim Corps tätige Polizeioffizier wurde im Nachgang zum Abgang von Gerhard Lips als interimistischer Kommandant eingesetzt – und als Nummer drei vor die bisherige Nummer zwei von Lips, Rolf Meyer, gesetzt. Mit der Ernennung hat Martin Roth den im Corps beliebten Meyer definitiv überrundet. Die Anlage birgt Spannung.

Die BaZ billigte Roth zwar einen tadellosen Leistungsausweis zu, aber: «Dem Korps aber hätte gutgetan, wenn jemand von aussen gekommen wäre, jemand, der festgefahrene Muster aufbricht und der nicht von den internen Seilschaften lebt.»

Auch die BZ Basel sieht einen «Neuanfang, der keiner ist». Roth, der «als Gesamteinsatzleiter nach der erfolgreichen Bewältigung des Europa League-Finals im Mai 2016 für den 30-köpfigen Kernstab Sicherheit ein üppiges Nachtessen und einen JU-52-Rundflug spendiert» habe, gehöre selber zum «umstrittenen Kader».

Einerseits muss Martin Roth mit Leistung in Bezug auf die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl punkten, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Andererseits kann er dies nur, wenn er intern schwierige Vertrauens- und Führungsprobleme löst.

Hier die Medienmitteilung zur Ernennung von Roth als neuer Polizeikommandant vom Dienstag, 24. Oktober 2017.

Im Talk vom 25. Oktober 2017 nimmt Martin Roth ab 18:40 Uhr erstmals ausführlich Stellung zu den verschiedensten Problembereichen seines neuen Amtes.