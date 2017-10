Westschweizer Arbeitgeber gegen No-Billag

Das Parlament hätte einen Gegenvorschlag erarbeiten sollen, der die SRG nicht zerschlagen, ihr aber einen engeren Handlungsrahmen vorgegeben hätte, fasst das Centre Patronal zusammen.

Die No-Billag-Initiative, die am 4. März 2018 zur Abstimmung kommt, werde von der Unzufriedenheit genährt, die Teile der Bevölkerung darüber verspürten, dass die Gebühr in den letzten 20 Jahren um rund 65 Prozent zugenommen habe und der SRG ein garantiertes Einkommen sichere, schreibt das Centre Patronal in einer Mitteilung.

Service public aber kein Medienimperium

Zwischen jenen, die den Stellenwert der SRG nicht in Frage stellen, und den «Revoluzzern», die die SRG am liebsten abschaffen wollen, gebe es Vernünftige, die überzeugt seien, dass es in der Medienlandschaft eines kleinen, vielsprachigen Landes, umgeben von zahlreichen ausländischen Medien, einen Service public brauche, nicht aber ein Medienimperium, heisst es in dem Schreiben vom Mittwoch weiter.

Um den Aufstand No-Billag in den Griff zu bekommen, brauche es die Unterstützung der Vernünftigen. Man müsse sie überzeugen, dass eine substanzielle, ausgewogene Reform der schweizerischen Medienlandschaft möglich sei.

Diese Vernünftigen wünschten sich keinen Triumph der No-Billag-Initiative, sondern eine Auseinandersetzung zur Frage des Stellenwerts der SRG, ihrem finanziellen Gewicht, ihrem Auftrag und ihrer Konkurrenz gegenüber anderen Medienanbietern.

(sda)