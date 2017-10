Henri Laaksonen in Basel weiterhin glücklos. (Bild: sda)

Basel Weitere Startniederlage für Laaksonen

Henri Laaksonen kann an den Swiss Indoors in Basel nicht gewinnen. Der 25-jährige Schaffhauser verlor in der St. Jakobshalle die Partie der 1. Runde gegen den 20-jährigen Kroaten Borna Coric 7:6 (10:8), 1:6, 3:6.

Das entscheidende Break kassierte Laaksonen (ATP 94) beim Stand von 3:4 im dritten Satz, nachdem er kurz zuvor noch sieben Breakbälle abzuwehren vermocht hatte. Für die Schweizer Nummer 3 war es im fünften Auftritt im Haupttableau an den Swiss Indoors die fünfte Niederlage. Coric, der 2014 in Basel Rafael Nadal geschlagen und die Halbfinals erreicht hatte, trifft am Donnerstag in der 2. Runde auf seinen Landsmann und Titelverteidiger Marin Cilic. (sda)

