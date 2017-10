Der 32-jährige Stan Wawrinka hat seit der Erstrundenniederlage im Juli 2017 in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew kein Spiel mehr bestritten.

Der Waadtländer wird nach zwei Operationen am linken Knie am Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember 2017) sein Comeback geben.

(sda)