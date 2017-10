Rückblick auf die FitnessEXPO 2016

Telebasel Mash an der FitnessEXPO 2016. (Video: Telebasel)

Auf einer Fläche von über 25'000 Quadratmetern lockten letztes Jahr mehr als 80 Aussteller die Fitness-Enthusiastinnen und Muskelmänner der Schweiz und Umland in die St. Jakobshalle. Auch Telebasel Mash war an der FitnessEXPO 2016 mit von der Partie.

Meet & Greets, Trainingstipps, Gruppenfitnessaktionen, Podiumsdiskussionen und vieles mehr, die FitnessEXPO 2016 war gespickt mit Highlights. So konnten Fans beispielsweise ihre Idole treffen und nützliche Trainings- und Ernährungstipps erfahren. Einer davon: Ex-Bodybuilder Markus Rühl, der sich in als ‹German Beast› einen Namen in der Szene machte. Die beiden Mash-Moderatoren liessen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und baten das Kraftpaket zum Interview.

Der ebenfalls anwesenden Choreograf Detlef D! Soost, bekannt aus der deutschen Castingshow ‹Popstars›, oder Pole-Dancing-Unternehmerin und Ex-Frau von Musiker DJ Bobo, Daniela Baumann, sowie viele, viele mehr.

In den sogenannten Groupfitness-Events trainierten mehrere hundert Besucher gemeinsam. Zum Beispiel in der Zumba Masterclass mit Marta, Ai Lee, Alessandro, Luce und Miguel:

Genauso wichtig wie die Stars und Fintess-Events waren die Aussteller, die Interessierte über die neusten Fintess- Wellness- und Ernährungstrends aufklärten. Doch eine FitnessEXPO wäre keine FitnessEXPO, wenn man die ausgestellten Geräte nicht auch gleich selber austesten kann. Körperliche Ertüchtigung steht schlussendlich über allem. Davon können unsere Mash-Reporter ein Liedchen singen (siehe Video oben).

Die FitnessEXPO 2017 will nun nochmal eine Schippe drauf legen und hat bereits die Ausstellerfläche von 25’000 Quadratmeter auf 30’000 erhöht. Weiter erwarten auch dieses Jahr zahlreiche Stars der Branche die Fitness-Jünger der Region.