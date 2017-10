Regierungsrat: Amtsenthebung soll möglich werden

Philipp Schopfer, Co-Präsident und Medienverantwortlicher der BDP Basel-Stadt, über die Initiative.

Mit der Initiative «Amtsenthebung oder Einschränkung der Zuständigkeit und Funktionen von Mitgliedern des Regierungsrates» will die BDP Basel-Stadt erreichen, dass Mitglieder des Regierungsrates nach Bedarf von ihrem Amt enthoben werden können.

Genauer will die Initiative, dass dem Grossen Rat die Macht zugesprochen wird, Regierungsmitglieder vor Ablauf der Amtsdauer ihres Amtes zu entheben oder dessen Zuständigkeiten und Funktionen einzuschränken. Dafür wäre die Zustimmung von Zweidrittel der Mitglieder nötig, schreibt die BDP in einer Mitteilung vom Mittwoch, 25. Oktober 2017. Eine Amtsenthebung oder -einschränkung kann vorgenommen werden wenn:

Das Mitglied vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten in schwerwiegender Weise verletzt, Das Mitglied die Fähigkeit das Amt auszuüben dauerhaft verliert oder Wegen eines Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde.

Die Amtsenthebung, respektive die Einschränkung von Zuständigkeit durch Mehrheitsentscheid des Grossen Rates soll in der Kantonsverfassung verankert werden.

Verfassungsartikel macht Sinn

Die Mitglieder des Regierungsrates werden durch die Stimmberechtigten gewählt und erhalten dadurch eine hohe demokratische Legitimation. Die sei der Grund, warum man einen Verfassungs- und keinen Gesetzesartikel formuliert habe. «Da unsere Initiative in staatsrechtliche Grundsätze wie z.B. das Gewaltenteilungsprinzip eingreift, ist es nur sachgerecht für die BDP, einen entsprechenden Artikel auf der höchsten kantonalen Normstufe zu verankern.»

Für die Ausarbeitung des Artikels, bietet die BDP dem Grossen Rat ihre Mithilfe an.

Graubünden und Neuenburg als Vorbild

Im Kanton Graubünden ist es dem Parlament seit 2004 möglich, ein Amtsenthebungsverfahren zu starten. Dafür ist eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich. Die BDP orientiere sich bei dieser Vorgabe am Kanton Graubünden. «Eine Zweidrittels-Mehrheit (66. Stimmen) ist sinnvoll, weil so weder die bürgerliche noch die linke Hälfte des Grossen Rates nur mit Ihren eigenen Stimmen diesen Artikel umsetzen können.», meint die BDP weiter.

Auch der Kanton Neuenburg verfügt über die Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahren. In beiden Kantonen seien bereits je ein Regierungsrat enthoben worden, sagt Philipp Schopfer – Co-Präsident und Medienverantwortlicher der BDP Basel-Stadt – im Gespräch mit Telebasel. «Im Kanton Neuenburg ist die Initiative in sehr kurzer Zeit durchgekommen und auch durchgeführt worden und deswegen haben wir gedacht, jetzt machen wir das in Basel-Stadt auch.»

Dürr und Wessels sind Auslöser

Der Rummel um die Dienstwagen-Affäre von FDP-Regierungsrat Baschi Dürr und den BVB-Million-Skandal von SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels seien für die BDP der Auslöser gewesen, eine solche Initiative zu lancieren. «Wir wollen mit dieser Initiative Transparenz und Sachpolitik stärken», schreibt die BDP in ihrer Mitteilung. «Jedes Mitglied des Regierungsrates soll transparent führen und kommunizieren. Dies war in der letzten Zeit nicht immer der Fall.»

18 Monate Zeit

Am Mittwochmorgen, 25. Oktober 2017, informierte die BDP über die Initiative. Um die nötigen Unterschriften zu sammeln, hat die BDP 18 Monate Zeit. Wird die Initiative angenommen, muss der Grosse Rat zuerst den Gesetzesartikel ausarbeiten.

Danach sei der Vorteil, dass man das Parlament nicht mehr umgehen könne, meint Philipp Schopfer. «Es wird dann sicher auch so sein, dass im Grossen Rat selber einige Parteien ihrem Regierungsrat sagen werden, dass er zweimal überlegen soll, was er macht und ihn auch darauf aufmerksam macht, ob ein Alleingang sinnvoll ist oder es nicht besser wäre, Unterstützung zu suchen. Man wird sich dann genau überlegen, ob etwas rechtens ist oder nicht.»

