Führungswechsel bei den IWB

SP-Regierungsrat Christoph Brutschin zu Benedikt Weibel und den beiden Abgängen.

In einer Sitzung vom Dienstag, 24. Oktober 2017, hat der Regierungsrat den Verwaltungsrat der Industriellen Werke Basel (IWB) für die Amtszeit 2018 bis 2021 gewählt. Neuer Verwaltungsratspräsident wird Benedikt Weibel.

Der 71-jährige Benedikt Weibel übernimmt den Posten von Michael Shipton. Shipton sei aufgrund unterschiedlicher Auffassungen im Verwaltungsrat in Führungsfragen per 1. Oktober 2017 zurückgetreten. Dies schreibt der Kanton Basel-Stadt in einer Mitteilung vom 25. Oktober 2017.

Zwei müssen gehen

Nebst Weibel wurden ausserdem Regula Dietrich und Stephan Renz neu in den Verwaltungsrat gewählt. Beide würden Erfahrungen in unternehmerischen, vertriebstechnischen und energiewirtschaftlichen Fragen aufweisen, schreibt der Kanton. Die bisherigen Mitglieder Mirjana Blume, Monika Näf, Beat Jans und Rudolf Rechsteiner hat der Regierungsrat für eine weitere Amtszeit bestätigt. Nicht mehr mit dabei sind Bernhard Madörin und Aeneas Wanner.

Laut SP-Regierungsrat Christoph Brutschin hange die Neubesetzung der IWB jedoch nicht mit einer veränderten Strategie zusammen: «Die grundsätzliche Ausrichtung ist im IWB-Gesetz festgesetzt und dann in der eigenen Strategie konkretisiert. Wir sind mit der IWB und der unternehmerischen Leistung sehr zufrieden, das sieht man auch an den Ergebnissen.

Benedikt Weibel – der Mann mit Erfahrung

Der Regierungsrat sieht in Benedikt Weibel einen geeigneten VR-Präsidenten, da dieser aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als CEO der SBB bestens mit der Führung von Unternehmen im öffentlichen Umfeld vertraut sei.

Er kenne die Herausforderungen anlageintensiver Betriebe aber auch aus strategischer Warte, so beispielsweise aus seiner Tätigkeit als Aufsichtsratspräsident der Rail Holding AG in Österreich. Weibel verfüge über ausgewiesene Managementerfahrung und sei wertvoll, um die Führung den IWB in der momentan anspruchsvollen Situation sicherzustellen, begründet der Regierungsrat seinen Entscheid.

VR-Mitglied Mirjana Blume über die Stimmung und die Pläne des Verwaltungsrates.

Neuer CEO noch nicht bestimmt

Neben dem neuen VR-Präsidenten, wird auch die Geschäftsleitung von einem neuen Gesicht repräsentiert. Benedikt Weibel wird sein Amt per 1. November 2017 übernehmen und es solange ausführen, bis eine stabile, langfristige Regelung in der Besetzung der Funktion des CEO und des Verwaltungsratspräsidiums gefunden ist, schreibt der Regierungsrat.

