Folk, Rock und Blues mit Imelda May

Bis vor wenigen Jahren wurde die irische Sängerin als Rockabilly-Star im Fifties-Look gefeiert. An der Opening Night der Baloise Session am 21. Oktober 2017 hat die stimmgewaltige Imelda May aber ihr neues Album im Gepäck, das so gar nichts mehr mit ihrer Vergangenheit zu tun hat.

Petticoats und Rockabilly werden zu Folk, Rock und Blues. Im ganzen Fities-Style habe sich Imelda May einfach zu eingeengt gefühlt. «Ich liebe die Rauheit von Rockabilly, aber es ist nur eine von vielen Musikrichtungen, die mich inspirieren», wird sie in ihrer Biografie zitiert. Nach dem Befreiungsschlag tritt die stimmgewaltige Sängerin aus Irland jetzt neben Chris Rea. Mit im Gepäck hat sie ihr fünftes Album ‹Life Love Flesh Blood›. Geprägt ist der neue Tonträger teils akustischem Folk, Rock und Blues.

Imelda May mit ‹Call me› aus ihrem neuen Album. (Video: Youtube/ ImeldaMayVEVO)

Wichtig war der Sängerin auch ihr Auftreten, denn heute wirkt May auch ganz anders. Sie fühlte sich irgendwann einfach verkleidet: «Es war als würde ich für meinen Auftritt in einen anderen Charakter schlüpfen. Das wollte ich nicht mehr». Nach der Verwandlung wirkt die Sängerin dunkler, stärker, aber auch erwachsener.

Kind des Folk und Rock’n’Rolls

Aufgwachsen ist Imelda May als jüngste von fünf Geschwistern im historischen Teil der irischen Hauptstadt. Schon früh kam sie in Kontakt mit Musik. Dabei zählten Folk und Rock’n’Roll zu ihren Vorlieben. Der Grund dafür sei ihr zum Teil ihr Bruder, der ein grosser Elvis-Fan war. In einer Werbung für Fischstäbchen hatte May schliesslich ihren ersten Auftritt als Sängerin. Danach folgten bereits mit 16 erste Auftritte in Dubliner Clubs, wodurch die Sängerin zu einem festen Bestandteil der Dubliner Clubszene wurde.

Der Beginn einer Karriere

2003 begann die Karriere von May als Profimusikerin. In diesem Jahr formierte sie unter ihrem Geburtsnamen Imelda Clabby ihre erste Band und veröffentlichte sogleich ihr erstes Album ‹No Turning Back›. Dieses spielte sie später im Rockabilly-Stil und unter ihrem heutigen Künstlernamen Imelda May neu ein. 2007 erschien dann ihr zweites Album ‹Love Tattoo›, das sofort auf Platz eins der irischen Musikcharts landete.

Dieser Erfolg blieb nicht unbemerkt und so wurde der britische Bandleader und TV-Moderator Jools Holland auf die junge Sängerin aufmerksam. Er promotete und unterstützte May nicht nur bei ihren Livetouren, sondern auch in seiner Show. 2008 erschienen dann die Singles ‹Johnny Got A Boom Boom› und ‹Big Bad Handsome Man›.

Imelda May mit ‹Johnny’s Got A Boom Boom› (Video: Youtube/ ImeldaMayVEVO)

Female Artist of the Year

Auch 2008 wurde May als ‹Female Artist of the Year› ausgezeichnet. Ein Jahr später tourte sie bereits im Vorprogramm von Jamie Cullum durch die USA und 2010 kam sie sogar für drei Konzerte nach Deutschland. Ihr drittes Studioalbum ‹Mayhem› erreichte danach ebenfalls Platz eins in den irischen Charts. May absolvierte im Laufe ihrer Karriere auch zahlreiche Auftritte mit anderen Musikerinnen und Musikern. Darunter Anastacia, Elton John, Tom Jones oder die Scissor Sisters.

2012 wurde May zum ersten Mal Mutter und 2014 erschien bereits ihr viertes Album ‹Tribal›. Dieses bedeutete ihr besonders viel denn sie wusste: «Ich bin am Ende der Strasse angekommen».

Imelda May mit ‹Wild Woman› (Video: Youtube/ ImeldaMayVEVO)

