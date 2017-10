(Symbolbild: Pixabay)

Schweiz Bluewin- und Bluemail-Kunden können ihre Konten wieder nutzen

Swisscom hat die seit Tagen anhaltende Spam-Attacke auf Bluewin und Bluemail noch nicht abwehren können. Die Flut an Werbemails werde mittlerweile abgefangen, so dass die Email-Accounts wieder uneingeschränkt funktionierten, sagte eine Sprecherin am 25. Oktober 2017.

Dank zusätzlichen Filtermassnahmen würden die Spam-Mails direkt im Spam-Ordner der Kunden landen, so dass sie diese nicht mehr bemerkten, sagte Swisscom-Sprecherin Annina Merk gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Die Attacke läuft aber weiter. Man habe immer noch ein erhöhtes Spam-Volumen. Die Spam-Mails kämen von mit Malware und Trojanern infizierten Computern weltweit, sie liessen sich nicht auf ein Land beschränken, was die Bekämpfung zusätzlich erschwere. Wie viele Kunden von der Flut an Werbemails tatsächlich betroffen sind, kann die Swisscom nicht beziffern. Auch ob Nutzer durch die Spam-Attacke geschädigt wurden, ist bisher nicht bekannt. Angefangen hatte die Cyberattacke am Sonntagabend. Wer einen Email-Account bei Bluewin oder Bluemail hat, wurde mit einer Flut von Werbemails eingedeckt. Wegen der Mailflut war der Email-Service einschliesslich Webmailzugang für einige Kunden beeinträchtigt. (sda)

Was geschah bisher

Auch interessant