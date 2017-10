220 Berufe für 600 Schulklassen

(Bild: Telebasel)

Vom 25. bis 29. Oktober 2017 findet in Liestal die 11. Baselbieter Berufsschau statt. Gezeigt werden rund 220 Berufe, angemeldet haben sich um die 600 Schulklassen.

Idee der Berufsschau ist, dass sich Jugendliche und nach Bedarf auch ihre Eltern, einen umfassenden Überblick über die aktuellen Karrieremöglichkeiten erhalten.

Rund 220 verschiedene Berufe aus jeglichen Branchen sind an der diesjährigen Berufsschau mit dabei. Mitarbeiter stellen ihre Berufe vor, es können (je nach Beruf) Aktivitäten am Stand durchgeführt und so möglicherweise Skills für einen künftigen Berufs-Entscheid entdeckt werden.

Am Mittwoch Morgen, 25. Oktober 2017, um 10 Uhr wurde die diesjährige Ausgabe in der Sporthalle Frenkenbündten eröffnet.

Monika Gschwind, Regierungsrätin und Vorsteherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons Basel-Land, liess sich den Event nicht entgehen. «Die an den Ständen vorgestellten Lehrberufe vermitteln den jugendlichen Besucherinnen und Besuchern einen praktischen Einblick in die Berufswelt», schreibt Gschwind in einer Vorschau für die Messe.

Durchgeführt wird die Berufsschau alle zwei Jahre von der Wirtschaftskammer Baselland. Unterstützt wird diese durch den Kanton Baselland.

«Erfolgreiches duales Bildungssystem»

Bei seiner Eröffnungsrede verwies Christoph Buser, Direktor der Wirtschaftskammer Basel auf die erfolgreiche Berufsweltmeisterschaft in Abu Dhabi von vergangener Woche. An den WorldSkills vermochte der Schweizer Berufsnachwuchs elf Goldmedaillen, sechs Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen zu gewinnen. «Es ist

unser erfolgreiches duales Bildungssystem. Dieses sorgt dafür, dass die Unternehmen die so dringend benötigten Fachkräfte erhalten. Und es sorgt dafür, dass diese Fachkräfte auch über ausgezeichnete Fähigkeiten verfügen.», sagt Buser, wie aus einer Mitteilung der Wirtschaftskammer zu entnehmen ist.