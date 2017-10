Weniger Geld für Flüchtlinge in Basel

Mirjam Kohler (Präsidentin Juso BS) im Interview. (Video: Telebasel)

Die Basler Regierung will vorläufig aufgenommenen Asylbewerbern die Sozialhilfe kürzen, doch niemand ist zufrieden damit: Für die Bürgerlichen ist die Senkung um 20 Prozent zu wenig streng, linken Kreisen hingegen geht die Kürzung zu weit.

Wie der Regierungsrat am Dienstag, 17. Oktober 2017, in einem Beschluss mitteilte, wird Basel-Stadt per 1. Januar 2018 den vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen die Sozialhilfe um 20 Prozent kürzen. Damit liege der Ansatz über jenem von Asylsuchenden. Der Regierungsrat begründet dies damit, dass vorläufig Aufgenommene für längere Zeit in der Schweiz bleiben und ihre Integration in das gesellschaftliche Leben und den Arbeitsmarkt daher wichtig sei.

Parteien nicht zufrieden

Die Bürgerlichen und linke Kreise sind sich nicht einig. Die Senkung um 20 Prozent ist den Bürgerlichen zu wenig streng. Christophe Haller (Grossrat, FDP) findet, die Anpassung sei zu spät geschehen – der Kanton hätte früher reagieren müssen. Gerade auch im Vergleich zum Nachbarkanton Baselland, der rund 200 Franken weniger bezahle, werde «immer noch zu viel Geld» an die Flüchtlinge abgegeben.

Das Interview mit Christophe Haller:

(Video: Telebasel)

Die Juso «lehne die Kürzung grundsätzlich ab», sagt Mirjam Kohler (Präsidentin Juso BS) gegenüber Telebasel. 20 Prozent-Kürzung seien zu viel. Die Juso schlägt vor, die Sozialhilfe um 1 Franken zu kürzen. «Die Bundesebene sagt, der Satz für vorläufig Aufgenommene muss tiefer sein als bei anderen Leuten, die Sozialhilfe beziehen. Wenn man nun um 1 Franken kürzt, wäre das durchaus der Fall», erklärt Kohler. Damit müsse man keine schlimmeren Einbussen für die Betroffenen in Kauf nehmen, so die Juso-Präsidentin.

(Video: Telebasel)

SVP will keine Sozialhilfe mehr

Der Kanton Basel-Stadt war schweizweit noch der einzige Kanton, der Sozialhilfe für vorübergehend aufgenommene Flüchtlinge bereitstellte. Die SVP verlangte bereits Ende September 2017 mit einer Motion, dass Personen mit Status F (vorläufig aufgenommene Flüchtlinge) künftig keine Sozialhilfe-Leistungen, sondern – wie in den anderen Kantonen – nur noch Asylfürsorge erhalten. Damit soll das Budget des Kantons entlastet werden und die Flüchtlinge würden sich dann auch besser integrieren. Telebasel berichtete:

Telebasel News Beitrag vom 29. September 2017. (Video: Telebasel)