Weltcup-Auftakt in Kopenhagen abgesagt

Leere Pisten in Kopenhagen: Der geplante Auftakt verschiebt sich und rund zwei Wochen. (Symbolbild: Pixabay)

Die Freeskier und Snowboarder starten rund zwei Wochen später als vorgesehen in die Weltcup-Saison 2017/18.

Zehn Tage vor dem geplanten Auftakt in Kopenhagen teilten die Organisatoren mit, dass sie den Anlass vom 3. und 4. November aufgrund des spärlichen Ticketverkaufs nicht durchführen würden.

Auf der Insel Amager, mitten in der dänischen Hauptstadt, wäre in einer alten Werfthalle ein Big Air für Freeskier und tags darauf für die Snowboarder im Programm gestanden. Erste Weltcup-Station, wiederum auf der grossen Schanze, wird nun Mailand sein: für die Snowboarder am Samstag, 11. November, für die Freeskier eine Woche später.

(sda)