Zigarren zieren die Fassade des neuen ‹Maison Davidoff›. (Bild: Telebasel)

Basel Umgeht das neue Maison Davidoff das Tabakwarengesetz?

Mit 210 Trägern in Zigarrenform ist das neue Maison Davidoff an der wohl meistbefahrenen Strasse in Basel geschmückt. Tabakprodukte zu bewerben, ist zwar verboten, doch für die Stadtbildkommission, die Baugesuche beurteilt, war das in Ordnung.

Der Hauptsitz des Familienunternehmens Oettinger Davidoff AG befindet sich an der Nauenstrasse 73 in Basel. Der Neubau ersetzt das alte Firmengebäude, das seit 1930 an derselben Stelle stand, und wird am Mittwoch, 25. Oktober 2017, feierlich eröffnet. Die Bauzeit dauerte von April 2015 bis Juli 2017. Das vom Basler Architekturbüro Diener & Diener entworfene Maison Davidoff bietet rund 160 Mitarbeitern Platz. 1/10 (Bild: Telebasel)

2/10 (Bild: Telebasel)

3/10 (Bild: Telebasel)

4/10 (Bild: Telebasel)

5/10 (Bild: Telebasel)

6/10 (Bild: Telebasel)

7/10 (Bild: Telebasel)

8/10 (Bild: Telebasel)

9/10 (Bild: Telebasel)

10/10 (Bild: Telebasel)

















210 Zigarren zieren Fassade Die 210 runden Betonstützen, welche die Fassade zieren, sind nach oben und unten verjüngt und erinnern damit an das «beliebte Zigarrenformat Torpedo», heisst es in einer Medienmitteilung von Oettinger Davidoff. Pikant: Tabakwerbung ist in der Schweiz eigentlich verboten. Roger Diener, Partner von Diener & Diener Architekten, sagt im Interview mit Telebasel: «Ich finde es lustig, wenn Leute das eine Super-Idee finden, aber wir haben das nie so formuliert». Der Bezug sei von ihrer Seite nie so hergestellt worden. Roger Diener erklärt das neue Maison Davidoff: (Video: Telebasel) Das Gebäude soll die Verbundenheit Davidoffs mit der Stadt zum Ausdruck bringen. Es sei ein Haus, das sich auch an die Öffentlichkeit richte, so Diener. Beim Vorbeigehen verändere sich bei jedem Schritt das Spiel von Licht und Schatten. Ausserdem soll das Gebäude stabilisierend und verlangsamend auf den Verkehr wirken, erklärt der Architekt. «Konstruktives Element» Beat Hauenstein, CEO von Oettinger Davidoff, bezeichnet die Säulen als «eine architektonische Verbindung zu unserem Unternehmen». Die Säulen seien tragend und damit «eher ein konstruktives Element». Die Basler Stadtbildkommission, die Baugesuche überprüft, bewilligte die Fassade. Das Basler Gesundheitsdepartement stört sich nicht an den Zigarren-Säulen und auch die Lungenliga beider Basel akzeptiert diese Form. Mehr dazu am 24. Oktober 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich in den Telebasel News.

Auch interessant