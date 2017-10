Talk-Duell ums ‹Läufelfingerli›

Dieter Forter (links), früher FDP-Mitglied, heute parteiloser Gemeindepräsident, tritt gegen den neuen FDP-Präsidenten Paul Hofer an. (Bild: Telebasel).

Die Beiden waren einst Parteifreunde. Aber als Dieter Forter im Landrat erleben musste, wie «geringschätzig» einzelne Freisinnige über das ‹Läufelfingerli› sprachen, trat er aus der FDP BL aus. Jetzt duellieren sie sich ab 18:40 Uhr im Talk vom 24. Oktober 2017: Der Gemeindepräsident von Läufelfingen Dieter Forter und der FDP-Präsident Paul Hofer.

Seit 160 Jahren fährt ein Zug zwischen Sissach und Olten. Vor gut zehn Jahren zahlte der Landkanton gut zweieinhalb Millionen Franken für die Sanierung der Linie. Nun will er sie stilllegen. Willkommen im Sparkanton Baselbiet: Der will jährlich 840’000 Franken sparen, ab Dezember 2019 anstelle des Bähnlis einen Dieselbus durch das Homburgertal fahren lassen.

Davon wollen die Gemeinden Rümlingen, Buckten, Tecknau, Läufelfingen nichts (mehr) wissen. Schon Ende der 90er Jahre fuhr während eines knappen Jahres der Bus, bevor man wieder auf das ‹Läufelfingerli› umstellte. Seit 20 Jahren versucht die Regierung in Liestal in schöner Regelmässigkeit, den Bahnbetrieb abzuklemmen.

Längere Reisezeiten mit dem Bus

Mit der Umstellung auf den Busbetrieb wird sich die Fahrzeit in Richtung Olten um 15 Minuten verlängern. Andererseits werde die Mehrheit der Gemeinden im Homburgertal gemäss Kanton von besseren Anschlüssen in Sissach und einem dichteren Taktangebot profitieren, heisst es in Liestal.

Die Baselbieter Regierung – und mit ihr die Parteien FDP und SVP – argumentiert nicht bloss mit dem Spareffekt. Der Kostendeckungsgrad des ‹Läufelfingerlis› von 20 Prozent sei deutlich zu tief. Das Bähnli-Komitee führte eine eigene Zählung durch. Und kommt auf 25 Prozent. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich hingegen die Buslinie im Tal; deren Kostendeckungsgrad liegt bei fast 50 Prozent.

Für gute Steuerzahler, gegen «Ballenbergisierung»

Im Talk sitzen sich mit Dieter Forter und Paul Hofer zwei Glaubenssysteme gegenüber. Forter, seit 2008 Gemeindepräsident, kämpft um gute Steuerzahler und um die wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeit des Homburgertals.

Dazu soll etwa ein Industrieareal mit Wohneinheiten überbaut werden. «Heute erreichen wir in rund einer halben Stunde mit der Bahn alle grösseren Ballungszentren in der Deutschweiz (Basel, Bern, Zürich und Luzern). Mit der Streichung der S9 würde dieser wichtige Standortvorteil über Nacht wegfallen. Die Folge wären Wegzüge von gut verdienenden Pendlern und damit massive steuerliche Einbussen.» Werde das ‹Läufelfingerli› eingestellt, so drohe eine «Ballenbergisierung».

Mehr als nur 840’000 Franken Spareffekt

Dieser Sichtweise steht die des Realpolitikers Paul Hofer gegenüber, der auf Kostendisziplin setzt und die aktuellen Nutzungszahlen für bestimmend hält. Dabei gilt die Rechnung: 840’000 Franken für die Umstellung des Busbetriebs plus Wegfall der Infrastrukturpauschale an den Bund von 400’000 Franken.

Und würde der Kostendeckungsgrad des Bähnlis auf 19 Prozent fallen, so werde der Bund die Linie nicht mehr finanzieren, sagt Baudirektorin Sabine Pegoraro. Kosten zusätzlich: 730’000 Franken. Das Baselbiet stimmt also im Extremfall über zwei Millionen Franken – haben oder nicht haben – ab.

WICHTIG: Wer für den Erhalt des Bähnlis ist, stimmt NEIN. Wer das Bähnli aufheben will, stimmt JA.

Dieter Forter, Gemeindepräsident Läufelfingen, und Paul Hofer, Präsident FDP BL, ab 18:40 Uhr im Talk vom 24. Oktober 2017.