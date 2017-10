Die Demonstration vor der CS-Filiale. (Bild: Telebasel)

Basel Protest vor der Credit Suisse am Bankverein

Der Protest richte sich gegen die Beteiligung der Credit Suisse am Bau der Dakota Access Pipeline, Keystone XL Pipeline, Trans Mountain Pipeline, Line 3 Pipeline. Dies erklären die Veranstalter des Protests in einer Medienmitteilung. Die Aktion fand am Dienstag, 24. Oktober 2017 zwischen 12:00 und 13:30 Uhr vor der Credit Suisse Filiale am Bankverein statt.

Der bewilligte Protest gehört zu einer Reihe von Aktionen, die ebenfalls am Dienstag in Lausanne, Zürich und Genf erwartet wurden. Die Proteste bezogen sich auf die Tagung der 92 Banken der Equator Principles, die am 23. Oktober 2017 in São Paulo tagten. An dieser Tagung sollten die Banken Standards über Klimaschutz und die Rechte indigener Völker festlegen. Zu den tagenden Banken gehört auch die Credit Suisse. Laut den Veranstaltern der Protestaktion missbraucht Credit Suisse das internationale Übereinkommen, um nach aussen ein gutes Image zu pflegen, da die Investitionen der Credit Suisse internationale zeigen, dass die Bank in Firmen der Dakota Access Pipeline investiere. US-amerikanische Indigene, die vom Bau bzw. Betrieb der Pipelines betroffen seien, haben zum Protest aufgerufen, schreibt der Veranstalter in der Medienmitteilung. Ausnutzung der indigenen Bevölkerung Die Credit Suisse würde, laut der Medienmitteilung, Profit aus der Benachteiligung der Indigenen ziehen und es ausnutzen, dass diese politisch nicht ausreichend vertreten würden. Durch ihre Finanzierung an Projekten wie der Dakota Access Pipeline würde die Credit Suisse auch die Klimaproblematik verschärfen. In der Mitteilung heisst es weiter, dass die Pipeline einen jährlichen CO2 Ausstoss von vergleichsweise 20 Millionen Autos habe. Die Dakota Access Pipeline ist nur ein Beispiel von umstrittenen Projekten, die die Schweizer Bank unterstützt und gegen die sich betroffene Bevölkerungsgruppen und Indigene bereits jahrelang wehren. Forderung nach Deinvestition Gemäss der Medienmitteilung haben sich jegliche Gespräche mit und Kritik an der Credit Suisse als erfolglos herausgestellt. Die Credit Suisse streite, trotz Beweisen, jegliche Beteiligung ab, heisst es weiter. Es sei eine breite Bewegung aktiv, die fordert, dass Gelder aus Banken abgezogen werden sollen, die sich an menschenrechtsverletzenden und klimaschädlichen Geschäften beteiligen. So würden diese Projekte gestoppt und zukünftig verhindert. Die Veranstalter der Demo sehen sich als Teil dieser «globalen Bewegung für eine klimagerechte, solidarische und ökologische Zukunft». [bildstecke]

